Sortie de la chanson officielle de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026™

L’entraînant YEYEYO est désormais disponible sur toutes les plateformes officielles

Réunissant deux des plus grands noms de la musique polonaise, le titre célèbre la nouvelle génération de stars du football féminin.

Du 5 au 27 septembre, la compétition réunira les 24 meilleures sélections féminines U-20 du monde

L’hymne officiel de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Pologne 2026™ vient enfin d’être dévoilé. La star de la pop polonaise Blanka et le producteur Francis se sont associés pour composer YEYEYO, un titre dance qui fera assurément bouger les foules. La chanson est une ode à la collaboration et à la résilience des femmes, tant sur le terrain qu’en dehors, et sur ce que signifie gagner « côte à côte ».

Ce thème inspirant est en outre un clin d’œil au tube Solo de Blanka, qu’elle a interprété au Concours Eurovision de la chanson il y a trois ans. Depuis, elle comptabilise plus d’un milliard de vues sur TikTok, et ses chansons ont été écoutées plus de 250 millions de fois à travers le monde. Francis a quant à lui signé plusieurs grands succès au pays, devenant au fil du temps une figure de proue de la scène musicale polonaise.

Si YEYEYO ne sera disponible dans son intégralité sur les plateformes de streaming qu’à partir du vendredi 31 juillet, les fans peuvent d’ores et déjà en découvrir un avant-goût.

La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026™ réunira les jeunes talents les plus prometteurs du football féminin, qui vont avoir la chance de se produire devant des supporters passionnés. Quatre villes hôtes (Bielsko-Biała, Katowice, Łódź et Sosnowiec) accueilleront tout ce beau monde pour une incroyable célébration du football et de la culture locale.