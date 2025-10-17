Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™ : sortie de la chanson officielle

Marhba Bik (Bienvenue) est disponible sur toutes les principales plateformes de streaming

Deux des voix les plus célèbres du Maroc – Rym et Inez Atili – ont collaboré sur ce morceau envoûtant

Pour assister à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, qui se déroulera du 17 octobre au 8 novembre 2025, les supporters sont invités à se rendre sur FIFA.com/tickets

Mêlant chants envoûtants et rythme engageant, la chanson officielle de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2025™, Marhba Bik (Bienvenue), offre une identité sonore captivante à la première compétition féminine de la FIFA organisée sur le sol africain. Du 17 octobre au 8 novembre, les 24 équipes participantes s’affronteront pour le titre suprême de la catégorie.

Disponible sur les principales plateformes de streaming, la chanson est le fruit d’une collaboration entre l’artiste marocaine Rym et la chanteuse néerlando-marocaine Inez Atili, plus connue sous le nom d’Inez.

Originaire de Casablanca, Rym fait partie de la nouvelle génération d’artistes nord-africaines. Son style musical associe sonorités marocaines traditionnelles et électro-pop contemporaine.

Propulsée sur le devant de la scène grâce aux réseaux sociaux, Inez a quant à elle sorti son premier single en 2019 et totalise plus de 180 millions d’écoutes sur les diverses plateformes de streaming.

« Rien ne rapproche autant les individus que le football et la musique. Cette chanson est une ode à l’hospitalité dont profiteront les supporters qui se rendront au Maroc pour cet événement historique », a déclaré Inez.

Pour Rym : « Marhba Bik (Bienvenue) symbolise la promesse de cette compétition, à savoir une opportunité inédite pour les peuples du monde entier de découvrir notre culture. »

Mettant désormais aux prises 24 équipes, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA se tiendra à Rabat et permettra aux nouvelles pépites du football féminin de s’illustrer sous le slogan Dreams in the Making™ (Rêves en devenir).

Les supporters et supportrices qui souhaitent assister à l’événement depuis les tribunes sont invités à acheter leurs billets sur FIFA.com/tickets.