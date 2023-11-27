La FIFA Legend Sergio Ramos a hâte de voir sa dernière ville d’adoption accueillir le 1 000e match de la Coupe du Monde de la FIFA™

Champion du monde sous les couleurs de l’Espagne, Sergio Ramos a porté les couleurs du CF Monterrey

« C’est un moment très spécial et je suis ravi qu’il ait lieu dans ce stade », confie-t-il à propos du 1 000 e match

Cette rencontre historique, disputée le 20 juin à Monterrey (Mexique), mettra aux prises le Japon et la Tunisie

Sergio Ramos, FIFA Legend et ancien champion du monde, se réjouit que le 1 000e match de la Coupe du Monde de la FIFA soit organisé dans la ville où il a joué la saison dernière : « Il y aura toujours une partie de moi au Mexique, à Monterrey ».

Ce samedi 20 juin, le Japon et la Tunisie se retrouveront pour une rencontre à part qui mettra en lumière l’histoire glorieuse de la compétition reine et du sport roi. Ramos est loin d’y être étranger, lui qui a participé à quatre éditions sous la tunique de la Roja et soulevé le trophée lors du sacre légendaire de 2010.

La magie de la Coupe du Monde, il la connaît très bien.

« Au cours de ma carrière, j’ai eu l’incroyable chance de disputer quatre Coupes du Monde et d’en remporter une, en 2010. Sentir l’espoir de tout un pays sur ses épaules, c’est lourd à porter, mais c’est aussi un honneur et une grande fierté. », a-t-il confié.

« Je me souviens de tous ces gens dans les rues qui fêtaient la victoire. C’est la première fois que j’ai vu le pays aussi uni. C’est un moment inoubliable », relate-t-il.

Longtemps capitaine du Real Madrid, l’Andalou a opéré un virage surprenant en 2025, quittant pour la seconde fois le club de sa ville, le Séville FC, pour aller poursuivre son illustre carrière au Mexique.

Outre-Atlantique, il a ravi les yeux des supporters des Rayados, que ce soit au célèbre Stade de Monterrey ou aux États-Unis, lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Lors de cette édition inaugurale, qui verra le club mexicain se hisser en huitièmes de finale, Sergio Ramos a joué chaque minute des quatre matches de Monterrey et même inscrit un but contre l’Inter Milan.

« Cela me comble de joie de voir le Mexique, et Monterrey en particulier, accueillir au stade des Rayados le millième match de l’histoire de la Coupe du Monde. C’est un moment très spécial et je suis ravi qu’il ait lieu dans ce stade », a-t-il confié.