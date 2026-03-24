En visite au campus de la KNVB, le Secrétaire Général de la FIFA salue l’alliance « de la performance et de l’innovation »

Mattias Grafström a visité les locaux du campus de la Fédération Néerlandaise de Football à Zeist

L’équipe des Pays-Bas était sur place afin de poursuivre sa préparation pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Ce déplacement coïncide avec le dixième anniversaire de la disparition de Johan Cruyff, sans doute le plus grand nom de l’histoire du football néerlandais

Pour sa première visite sur le campus de la Fédération Néerlandaise de Football (KNVB), Mattias Grafström, le Secrétaire Général de la FIFA, a pu constater par lui-même des avancées réalisées sur le site de Zeist, où l’équipe nationale poursuit ses préparations en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

« Ce campus est incroyablement compact et moderne. C’est sur ce site historique pour le football néerlandais que la performance rencontre l’innovation », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, qui possède la double nationalité suédoise et néerlandaise. « Cette visite à Zeist m'a également permis de m'entretenir avec Frank Paauw, le président de la KNVB, et son secrétaire général Gijs de Jong afin de mieux comprendre le rôle avant-gardiste joué par cette institution ici, aux Pays-Bas, mais aussi en Europe et dans le monde. »

Ce déplacement sur le campus et de la KNVB et au siège de l’un des membres fondateurs de la FIFA coïncide également avec le dixième anniversaire de la disparition du plus grand footballeur de l’histoire du pays, Johan Cruyff, dont le nom reste synonyme de créativité et de génie.

« Johan Cruyff est indissociable du football néerlandais et du concept de ‘football total’ qui a fait la renommée de ce pays sur le terrain.. Portés par cette philosophie unique, les Oranje de Rinus Michels ont atteint la finale de la Coupe du Monde de la FIFA en 1974 », a rappelé Mattias Grafström. « Cette équipe a marqué tout une génération, partout dans le monde. Encore aujourd'hui, Johan Cruyff reste le grand nom du football néerlandais. Je suis sûr que, de là-haut, il souhaite voir cette génération atteindre à son tour le sommet du football international lors de la prochaine Coupe du Monde. Depuis mes débuts à l’UEFA, je suis avec beaucoup d'intérêt les performances de l’équipe des Pays-Bas. je me souviens qu'elle était venue se préparer en Suisse, à Nyon, pour la Coupe du Monde 1998. J'ai encore en tête l’incroyable but de Dennis Bergkamp contre l’Argentine, en quart de finale au Stade Vélodrome de Marseille. Ce sont des moments qu’on n’oublie pas. »

« Aujourd'hui, je suis curieux de voir ce qui attend cette nouvelle génération de talents. Nous avons eu la chance de pouvoir assister à l’entraînement de l’équipe des Pays-Bas à Zeist, à quelques mois du coup d’envoi de la plus prestigieuse des compétitions. J'ai hâte de voir ce groupe se produire sur la plus grande des scènes et défier les meilleures équipes de la planète au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Cet été, nous allons vivre la plus grande fête du football jamais organisée. »

Le Secrétaire Général de la FIFA rend visite à la Fédération Néerlandaise de Football (KNVB) Previous 01 / 03 The Dutch men's national team training at the KNVB Campus in Zeist 02 / 03 KNVB Campus, Zeist 03 / 03 KNVB General Secretary Gijs de Jong pictured with the FIFA Secretary General Mattias Grafström at the KNVB Campus in Zeist Next

Gijs de Jong, le secrétaire général de la KNVB, a fait écho à ces propos enthousiastes : « Nous avons été très honorés de recevoir le Secrétaire Général de la FIFA sur le campus de la KNVB. En tant que membre fondateur de la FIFA, la Fédération Néerlandaise de Football entretient un lien particulier avec le football mondial. Au cœur de notre centre d’innovation, nous avons évoqué ensemble l’avenir du football. Nous avons hâte de nous retrouver à l’occasion du Congrès de la FIFA à Vancouver au mois d’avril, mais aussi et surtout pour la Coupe du Monde, cet été au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Du fait de ses origines néerlandaises, la visite du Secrétaire Général de la FIFA revêtait évidemment une importance particulière à nos yeux. »