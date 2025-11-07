Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, participe à l’assemblée ordinaire de la DFB

Bernd Neuendorf, membre du Conseil de la FIFA, a été réélu président de la Fédération allemande de football (DFB) jusqu’en 2029

L’assemblée s’est réunie pour la première fois au campus de la DFB

Le campus de la DFB a en partie été financé par le programme FIFA Forward

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a assisté à la 45e assemblée ordinaire de la Fédération allemande de football (DFB) à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, au cours de laquelle Bernd Neuendorf, membre du Conseil de la FIFA, a été réélu président de la DFB jusqu’en 2029. M. Neuendorf a été élu à l’unanimité par les 253 délégués votants lors de la première assemblée ordinaire de la DFB organisée au campus de la DFB.

Officiellement inauguré en juillet 2022 à Francfort, le complexe de la DFB s’étend sur 15 hectares et comprend des terrains en gazon naturel, des terrains d’entraînement, un terrain couvert en gazon synthétique, une salle de sport, des salles dédiées aux conférences et aux séminaires ainsi qu’un terrain de futsal. Ce projet a été en partie financé par le programme FIFA Forward.

« Il s’agit de ma première visite officielle dans le cadre de mes nouvelles fonctions, ici, au sein de la DFB, la plus grande association nationale du monde. C’est un moment dont je suis très fier, » a déclaré M. Grafström. « On a la chance de pouvoir compter sur mon cher ami, le président de la DFB, Bernd Neuendorf, en tant que membre du Conseil de la FIFA. Je suis très reconnaissant de pouvoir m’appuyer sur notre relation de confiance et sur son expérience pour approfondir davantage notre collaboration, tant à l’échelle internationale qu’au sein du football allemand. »

Plus tôt cette année, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris la parole lors de la célébration du 125e anniversaire de la DFB à Leipzig. La DFB a été fondée le 28 janvier 1900 par 86 clubs et est devenue membre de la FIFA quelques jours après la création de l’instance dirigeante du football mondial à Paris, le 21 mai 1904.

« On peut être fiers du chemin parcouru ensemble au sein de la DFB et dans le football allemand, en particulier en cette année qui marque notre 125e anniversaire. Toutefois, ça ne signifie pas qu’il faille relâcher nos efforts ou manquer d’ambition. Au-delà de la simple gestion, on aspire à façonner l’avenir », a confié M. Neuendorf.

« On n’élit pas un comité exécutif de la DFB pour ce qu’il a accompli dans le passé, mais pour ce qu’il entend accomplir par la suite. À cette fin, on a récemment adopté la Stratégie 2030 de la DFB, qui est la première stratégie globale de la fédération. Elle sera mise en œuvre de manière cohérente et toutes nos actions seront orientées en conséquence. »