Le Secrétaire Général de la FIFA en visite au centre d’entrainement de la Fédération de Football des États-Unis à Atlanta

Mattias Grafström s’est rendu dans une nouvelle structure primordiale pour le pays

Ce projet historique renforcera comme jamais le développement du football aux États-Unis

Atlanta accueillera huit matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, s’est rendu cette semaine à Atlanta, où les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ vont bon train et où d’importants investissements sont réalisés en vue de redéfinir l’avenir à long terme du football aux États-Unis.

Au cours de son séjour, Mattias Grafström a assisté à la conférence « The Business of Soccer 2026 » et visité le nouveau centre national d’entraînement Arthur M. Blank de la Fédération de Football des États-Unis, un projet historique qui pilotera la croissance et le développement continus du football dans tout le pays.

Il était accompagné de Cindy Parlow Cone, présidente d’US Soccer et membre du Conseil de la FIFA, ainsi que de JT Batson, directeur général de la fédération, qui a dirigé lui-même la visite et fourni une vue d’ensemble des installations et de la vision à long terme.

Érigé sur une parcelle de 200 acres, ce complexe ultramoderne accueillera les 27 équipes nationales des États-Unis, ainsi qu’un pôle pour les entraîneurs, les arbitres, la recherche haute performance et l’engagement communautaire. Avec ses infrastructures et son équipement de pointe, le centre soutiendra les joueurs, les entraîneurs et les officiels à chaque étape de leur développement.

Mattias Grafström a souligné l’importance d’un tel investissement et ses répercussions sur l’écosystème du football américain.

« La construction du centre d’entraînement national Arthur M. Blank marque une étape importante pour les États-Unis », a-t-il déclaré. « Ce type d’investissement est essentiel pour le développement du football sur le long terme. Le centre offre un environnement optimal pour soutenir les talents, renforcer les équipes nationales et bâtir un avenir durable pour ce sport, à tous les niveaux. »

Le Secrétaire Général de la FIFA a également pris le temps de rendre hommage à celles et ceux qui sont à l’origine de cette initiative.

« Je tiens à féliciter Cindy Parlow Cone et JT Batson pour leur leadership et leur vision, qui ont permis à ce projet de voir le jour. Ce type d’initiative aura clairement un effet durable sur l’avenir du football aux États-Unis ».

Atlanta, l’une des principales villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, accueillera huit matches de cette édition – dont une demi-finale –, renforçant ainsi son importance dans le paysage footballistique nord-américain.

« L’enthousiasme est palpable dans tout le pays à l’approche de la Coupe du Monde », a ajouté Mattias Grafström. « Avec ses infrastructures de classe mondiale, ses supporters passionnés et les investissements réalisés pour le développement à long terme, il y désormais une base très solide pour garantir le succès de la compétition et pérenniser l’avenir du football aux États-Unis. »