Réunion constructive entre la FIFA et la Fédération Iranienne de football

Des représentants de la FIFA dont son Secrétaire Général se sont entretenus hier, à huis clos, avec le président et le secrétaire général de la Fédération Iranienne de Football (FFIRI), dans le cadre du dernier d’une série d’échanges consacrés à la participation de l’équipe nationale iranienne à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ .

La réunion s’est déroulée dans un esprit positif et constructif, la FIFA et l'association membre réaffirmant leur engagement en faveur d’une coopération continue. Les efforts resteront concentrés sur la résolution des questions en suspens et sur la garantie que la Team Melli puisse participer à la compétition en toute sécurité, dans les meilleures conditions possibles et de manière fluide tout au long du tournoi.