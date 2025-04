Rakan inspire le respect et respire le football

L'un des principaux objectifs de la FIFA est de rendre le football accessible pour tous, sur et en dehors du terrain. Rakan Alzahrani, Volontaire de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™, ne contribue pas seulement à atteindre cet objectif en Arabie saoudite, il en est la preuve vivante.

Aveugle de naissance, âgé aujourd'hui de 20 ans et étudiant à l'Institut de Gestion des Voyages et du Tourisme de l'Université du Roi Abdulaziz à Djeddah, la ville hôte du tournoi, Alzahrani emmagasine de l'expérience pour compléter ses études et ouvre la voie aux personnes handicapées dans son pays.