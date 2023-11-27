Plus de 150 installations plongent la ville texane dans l’ambiance de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Ces ballons peints, en fibre de verre, visent à incarner la fierté locale, la créativité et le beau jeu

Les fonds collectés seront consacrés à des initiatives à long terme axées sur les jeunes, le développement durable et l’action sociale

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ bat son plein, les supporters profitent de l’ambiance dans les stades, sur les sites du FIFA Fan Festival™ et bien au-delà.

Ainsi, si le football occupe une place de choix dans les rues, les places et sur les bâtiments publics des 16 villes hôtes, il est particulièrement à l’honneur à Houston (États-Unis). Dans le cadre de la campagne « Art of Soccer », destinée à porter un regard nouveau sur le sport roi, de nombreux artistes locaux ont, en effet, laissé leur empreinte à travers une collection de plus de 150 ballons de football géants disséminés dans l’ensemble de la ville texane.

Lancée en 2019, lorsque Houston était en lice pour faire partie des villes hôtes de la Coupe du Monde 2026, l’initiative a été relancée en septembre dernier, à quelques mois du coup d’envoi de la compétition. Le résultat est le fruit d’un véritable travail d’équipe : si les motifs originaux de ces ballons en fibre de verre d’environ 90 centimètres sont l’œuvre de créateurs locaux, des petites entreprises, des institutions communautaires et des organismes de développement économique ont également apporté leur contribution en fournissant des parrainages et d’autres formes de soutien.

The Art of Soccer Previous 01 / 09 2022_03_22 World Cup AOS Ion EOS 7D Mark II 4502 02 / 09 DSC01238 03 / 09 06_14_2026 FWC26 FFF (Cait)-24 04 / 09 06_22_2026 FWC26 AOS (Gray) 002 05 / 09 2022_03_22 World Cup AOS Ion EOS 7D Mark II 4483 06 / 09 2022_03_22 World Cup AOS Ion EOS 7D Mark II 4302 07 / 09 2022_03_22 World Cup AOS Ion EOS 7D Mark II 4471 08 / 09 10_08_2021 AOS Hilton Americas0432 09 / 09 06_22_2026 FWC26 AOS (Gray) 001 Next

Mettre en avant l’histoire, la culture et l’ingéniosité locales

Afin d’être vues par le plus grand nombre, les sphères ont été exposées de façon itinérante. Après avoir faire escale à Discovery Green, au centre d’innovation Ion District, au marché fermier de Houston, à l’Helix Park et dans le centre commercial The Galleria, elles peuvent actuellement être admirées, entre autres, au POST Houston, à l’hôtel Four Seasons, à la Bibliothèque publique de Houston et au FIFA Fan Festival™.

Certaines œuvres explorent des thèmes tels que la culture, l’histoire, les richesses naturelles et la diversité de Houston, tandis que d’autres font la part belle à l’organisation ou l’entreprise avec laquelle les artistes ont été associés. Mais toutes ont en commun de célébrer le football et l’esprit créatif qui anime la ville hôte.

Pour Alex Roman Jr. (alias Donkeeboy) – artiste de premier plan basé à Houston, célèbre en particulier pour ses fresques murales – chacune de ses créations devait, d’une manière ou d’une autre, représenter la ville. « J’ai adoré participer au projet Art of Soccer, au point que j’ai fini par peindre une quinzaine de sculptures », a-t-il affirmé. « L’objectif était double : je voulais que quelque chose de Houston transparaisse dans chaque ballon, mais aussi mettre en place une collaboration fun et colorée avec chaque client. »

Un discours qui fait écho aux paroles d’Amber Cleveland, propriétaire de la Houston School of Art and Design. « Le projet Art of Soccer me tient particulièrement à cœur, car il a permis de réunir deux univers qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer », a-t-elle déclaré. « Les artistes évoluent souvent dans l’ombre ou en marge des grands événements. Or, ce projet a placé l’art au centre d’une fête mondiale pour en faire une expérience collective. »

En tant qu’enseignante, Amber Cleveland a en outre apprécié que de jeunes artistes, dont certains de ses étudiants, soient impliqués dans le projet. « Ils ont eu l’occasion de contribuer à la création d’œuvres d’art publiques de grande envergure et d’apprendre à travailler avec des clients, à interpréter des concepts ambitieux, à répondre aux attentes professionnelles et à comprendre le rôle que joue l’art dans la diffusion de messages à l’échelle mondiale.

« Ce projet a démontré que l’art n’est pas qu’une question d’esthétique : c’est un fabuleux support pour diffuser des histoires, susciter l’engagement des populations locales et rassembler les gens autour d’un objectif commun », a-t-elle ajouté.

Laisser une trace durable

Les retombées de cette campagne continueront de se faire sentir après le coup de sifflet final, les recettes étant destinées à soutenir les initiatives officielles du Comité d’organisation de Houston dans le cadre du programme « Impact Houston 26 ». Sous l’égide de la Sports Authority Foundation, ces fonds seront affectés à des programmes visant à faciliter l’accès des jeunes au football, ainsi qu’à des initiatives en faveur du développement durable et du renforcement du tissu social.