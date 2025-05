Un mini-terrain inauguré en Géorgie marque le lancement du projet FIFA Arena

L’installation des mini-terrains cible les zones urbaines et rurales défavorisées

La nouvelle installation a été inaugurée au Centre de football de Varketili de la Fédération géorgienne de football (GFF). Un second terrain sera inauguré prochainement au Centre de football de Gldani. Ces deux terrains profiteront à 3 000 filles et garçons issus des écoles, des associations et clubs de football locaux.