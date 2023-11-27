La procédure des tirages au sort de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2026™ confirmée

Les tirages au sort officiels auront lieu à Zurich ce jeudi, au premier jour de la Semaine mondiale du football

Les éditions 2026 des deux compétitions auront lieu entre octobre et décembre prochains

Les calendriers des matches indiquant le stade et la date de chaque rencontre seront publiés à l’issue des tirages au sort

La FIFA a confirmé la procédure des tirages au sort pour les éditions 2026 de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™. Les tirages au sort des deux compétitions auront lieu ce jeudi 21 mai 2026 à 15h00 heure locale (CET) au siège de la FIFA, à Zurich, et seront retransmis en direct et gratuitement sur FIFA+, TikTok et YouTube.

Désormais annuelles, les épreuves reines de la catégorie U-17 se dérouleront pour la deuxième fois consécutive au Qatar et au Maroc, qui seront pays hôtes jusqu’à l’édition 2029 incluse.

La dixième Coupe du Monde Féminine U-17 aura lieu du 17 octobre au 7 novembre 2026 au Maroc. Lors de l’édition 2025, qui était la première à se dérouler selon le nouveau format élargi à 24 équipes, la RDP Corée avait conservé un titre qu’elle va désormais chercher à décrocher pour la troisième fois de rang afin d’entrer définitivement dans l’histoire de la compétition.

Avant le tirage au sort, les 24 pays qualifiés ont été répartis en quatre chapeaux de six équipes. Le Maroc, pays hôte, sera placé dans le chapeau 1. Les autres équipes ont été réparties en fonction d’un système de classement reposant sur le nombre total de points obtenus au cours des cinq dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine U-17, tenues en 2025, 2024, 2022, 2018 et 2016. Une pondération progressive a été appliquée afin de donner plus d’importance aux éditions les plus récentes.

Les cinq premiers de ce classement ont été placés dans le chapeau 1 aux côtés du Maroc ; les autres équipes étant réparties dans les chapeaux 2, 3 et 4. Les six groupes seront composés de quatre formations issues de chaque chapeau. Dans la mesure du possible, la FIFA entend faire en sorte qu’une seule équipe de chaque confédération puisse être versée dans chaque groupe.

Afin de pouvoir procéder au tirage, des noms « à déterminer » seront utilisés pour les quatre équipes de la CAF encore amenées à se qualifier, qui ne seront connues qu’après le tirage au sort.

Composition des chapeaux pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2026™

Chapeau 1 : Maroc, Espagne, RDP Corée, Japon, États-Unis et Canada

Chapeau 2 : Brésil, Mexique, CAF 1, Allemagne, France et RP Chine

Chapeau 3 : Nouvelle-Zélande, CAF 2, Pologne, CAF 3, CAF 4 et Chili

Chapeau 4 : Venezuela, Norvège, Samoa, Australie, Porto Rico et Argentine

La Coupe du Monde U-17, dont l’édition 2026 sera la 21e de l’histoire de la compétition, se déroulera du 19 novembre au 13 décembre, avec 48 équipes en lice pour le titre mondial. Le Portugal a remporté le trophée en 2025, année de mise en place de ce format élargi.

Pour le tirage au sort, les 48 pays qualifiés seront répartis en quatre chapeaux de 12 équipes. Le Qatar, pays hôte, sera placé dans le chapeau 1. Là aussi, les autres équipes seront réparties en fonction d’un système de classement reposant sur le nombre total de points obtenus au cours des cinq dernières éditions de la Coupe du Monde U-17, tenues en 2025, 2023, 2019, 2017 et 2015. Une pondération progressive est appliquée afin de donner plus d’importance aux éditions les plus récentes.

Les premiers de ce classement seront placés dans le chapeau 1 aux côtés du Qatar ; les autres équipes étant réparties dans les chapeaux 2, 3 et 4. Les 12 groupes seront composés de quatre formations issues de chaque chapeau.

Dans la mesure où deux des équipes représentant la CAF ne seront confirmées qu’après le tirage au sort, la composition des chapeaux pour la compétition n’est pas encore définitive. Afin de pouvoir procéder au tirage, des noms « à déterminer » seront utilisés pour ces deux équipes. La CAF s’est vu attribuer dix places au total.

Les équipes qualifiées sont les suivantes :

AFC : Qatar (pays hôte), Arabie saoudite, Australie, Japon, Ouzbékistan, République de Corée, RP Chine, Tadjikistan et Vietnam

Concacaf : Costa Rica, Cuba, États-Unis, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique et Panamá

CONMEBOL : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Uruguay et Venezuela

OFC : Fidji, Nouvelle-Calédonie et Nouvelle-Zélande

UEFA : Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Monténégro, République d’Irlande, Roumanie et Serbie

Les calendriers des matches, indiquant le stade, la date et l’heure du coup d’envoi de chaque rencontre, seront publiés à l’issue des tirages au sort. Pour plus d’informations sur les éditions 2026 de la Coupe du Monde U-17 et de la Coupe du Monde Féminine U-17, rendez-vous sur les pages consacrées à ces compétitions sur FIFA.com. Les tirages au sort, qui se dérouleront au siège de la FIFA, coïncident avec la journée d’ouverture de la Semaine mondiale du football 2026 (du 21 au 25 mai). L’une des campagnes qui sera mise en avant au cours de cette semaine est l’initiative mondiale « Be Active », menée par la FIFA et l’Organisation mondiale de la Santé; Elle vise à encourager les enfants à pratiquer au moins 60 minutes d’activité physique au quotidien, dans le but de favoriser un esprit sain dans un corps sain.