Le Président de la FIFA salue l’accord "productif et percutant" signé avec l’ONUDC

À l’occasion d’une importante conférence, Gianni Infantino évoque la collaboration entre la FIFA et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

Les deux organismes ont signé un protocole d’accord en 2020

Le Président de la FIFA entend poursuivre cette alliance afin de protéger l’intégrité du football

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, s’est exprimé à l’occasion de la 10e session de la conférence des États parties de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Selon lui, les deux organisations peuvent être fières du travail accompli ensemble. Il a également rappelé que la FIFA restait "fermement décidée" à garantir l’intégrité du football. Depuis son accession à la présidence de la FIFA en 2016, Gianni Infantino n’a eu de cesse de combattre les pratiques illégales, tant au sein de la FIFA que dans le football en général. La FIFA et l’ONUDC luttent côte à côte contre la corruption depuis la signature d’un protocole d’accord au siège de l’ONUDC, à Vienne (Autriche), en 2020.

Cette collaboration s’est notamment traduite par la création du Programme mondial d’intégrité de la FIFA, présenté en mars 2021. À travers une série de séminaires en ligne, cette initiative fournit aux 211 associations membres de la FIFA les connaissances et les outils pour lutter contre les manipulations de matches. Gianni Infantino et Ghada Waly, directrice déléguée de l’ONUDC, ont renouvelé le protocole d’accord au mois de septembre dernier. Lors d’une session spéciale de "protéger le sport contre la corruption", le Président de la FIFA a souligné la qualité du travail réalisé par les deux organisations, notamment en matière d’échanges techniques et de renforcement des compétences.

Discours du Président de la FIFA | Session de la Conférence des Etats Parties 04:34

"Le renouvellement du protocole d’accord entre la FIFA et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à New York, en septembre, témoigne de la volonté de ces deux institutions d’assurer l’intégrité du football, partout dans le monde", a indiqué Gianni Infantino à l’auditoire, qui comptait notamment des représentants du Bureau Fédéral d’Investigation (FBI), de l’Union européenne, d’États membres de l’ONUDC et d’autres acteurs importants de la lutte contre la corruption et le crime économique. "Le football est un secteur d’activité qui représente plusieurs milliards de dollars. Il constitue donc une cible de choix pour une certaine catégorie de criminels. De notre côté, nous entendons tout faire pour que la compétition reste toujours la plus juste possible."

"Notre relation, qui dispose désormais d'un cadre jusqu’en 2028, s’est déjà révélée productive et percutante. Nous avons collaboré sur plus de 60 projets conçus pour sensibiliser et renforcer les compétences. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli."

Le Président Infantino en a profité pour rappeler la détermination de la FIFA à lutter pour que le football reste un sport "propre". Il s’est en outre engagé à soutenir le réseau opérationnel mondial des forces de l’ordre de l’ONUDC (réseau GlobE), une plateforme d'échange d’informations pour tous ceux qui luttent contre la corruption.

"Nous ne serons peut-être pas en mesure d’éradiquer tous les maux dont souffre le football, mais ce n’est pas ça qui nous empêchera d’essayer", a lancé Gianni Infantino aux délégués lors de cet événement d’une semaine organisé à Atlanta (États-Unis).