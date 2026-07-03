Présente en tant que volontaire lors des trois éditions de la Coupe du Monde de la FIFA™ organisées au Mexique, Pina Flores a été nommée « héroïne de l’ombre » de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour la ville de Mexico

Bénévole à neuf reprises, elle a été célébrée par ses collègues lors d’une émouvante fête-surprise

Après la compétition, Pina Flores fera une demande pour entrer dans le livre Guinness des records

La Coupe du Monde de la FIFA™ ne pourrait avoir lieu sans la contribution des volontaires, qui donnent leur temps, leur passion et leur énergie afin d’assurer le bon déroulement de la compétition. Parmi les milliers de bénévoles déployés à Mexico, une femme se distingue par son histoire exceptionnelle : Pina Flores.

Avec neuf participations à une compétition internationale en qualité de volontaire, elle s’est vu remettre le prix d’« héroïne de l’ombre » de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Mexico.

« Cette Coupe du Monde représentait une formidable opportunité pour moi », confie l’intéressée avec un sourire radieux. « Je tiens à rester active. J’ai eu la chance d’assister à la cérémonie d’ouverture au stade Azteca... quel spectacle ! C’est un souvenir que je ne suis pas près d’oublier. »

Jamais deux sans trois pour Pina Flores, désignée « héroïne de l’ombre » à Mexico 03:16

Son histoire d’amour avec l’épreuve reine a débuté ici même il y a 56 ans, lors de l’édition 1970. « Le Brésil avait décroché sa troisième étoile avec Pelé, Rivelino et Jairzinho. C’était magique », rembobine-t-elle. « Ce jour-là, j’ai décidé que ma vie serait consacrée au bénévolat. Et maintenant, je n’arrive plus à décrocher ! »

Emballée par cette expérience initiale, elle est revenue lors de la deuxième édition mexicaine en 1986. Il lui paraissait donc naturel de rempiler cette année, comme pour boucler la boucle. Une longévité qui pourrait bien lui valoir une mention dans le célèbre livre Guinness des records. « Je dois être la seule personne au monde à avoir été bénévole en 1970, 1986 et 2026. Voilà pourquoi je compte faire une demande pour entrer dans le Guinness. »

Le rôle de Flora ne se limite pas à intervenir à l'intérieur du stade. Il consiste également à interagir avec la population locale et à mettre en valeur la culture mexicaine dans ce qu’elle a de plus chaleureux. « Je suis de Mexico, une ville qui se métamorphose pendant la durée de la compétition. Ici, les habitants sont mordus de football », ajoute-t-elle. « C’est extraordinaire. Quand je vais au marché et que les gens me voient en uniforme, ils me demandent s’ils peuvent prendre une photo avec moi ! Vous allez voir que l’on va finir par devenir des célébrités ! »

Au quartier général des volontaires à Mexico, ses collègues lui ont même réservé une petite surprise. Durant l’une de ses permanences, des représentants de la FIFA sont venus lui remettre une réplique miniature du trophée de la Coupe du Monde pour la récompenser de ses bons et loyaux services, elle qui détient le record de participations à des événements sportifs en tant que bénévole.

Célébrée dans un tonnerre d’applaudissements ponctués de « Pina !Pina ! », l’intéressée a eu du mal à contenir son émotion. « Je n’ai rien vu venir » avoue-t-elle, les larmes aux yeux. « Ça m’a beaucoup touchée. Je crois que c’était le plus beau jour de ma vie. Je ne l’oublierai jamais. »

Comme à chaque fois qu’elle travaille sur une compétition, ce n’est pas le terrain mais bien les tribunes qui accaparent le plus son attention. Lors du match d'ouverture par exemple, elle se rappelle avoir passé le plus clair de son temps à observer les supporters. « Je regardais parfois le tableau d’affichage, mais ce sont surtout les visages joyeux des supporters dans le stade qui me fascinaient. Un pur bonheur. Rien que pour ça, ça valait le coup. »

Même si à l’entendre, « cette fois, c’est promis, c’est la dernière », ses collègues bénévoles savent que Pina aura du mal à tenir parole. « Encore un grand merci à la FIFA de m’avoir offert cette opportunité », conclut-elle avec un large sourire. « Tous les quatre ans, je dis que je vais raccrocher et je finis par changer d’avis. Mais cette fois, promis, j’arrête ! »