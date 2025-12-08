Des pauses d’hydratation prévues durant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Ces pauses de trois minutes permettront aux joueurs de s’hydrater au milieu de chaque mi-temps

Elles seront mises en place à chaque match, indépendamment des conditions météorologiques

Cette nouvelle approche s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la FIFA en faveur du bien-être des joueurs lors de la compétition

Des pauses d’hydratation de trois minutes seront organisées lors des deux mi-temps de chaque match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Cette mesure répond à la volonté de la FIFA de mettre l’accent sur le bien-être des joueurs tout au long de la compétition qui aura lieu en juin et juillet prochains au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Dans une version simplifiée et rationalisée des pauses mises en place lors de compétitions précédentes, notamment la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, l’arbitre interrompra le jeu 22 minutes après le début de chaque période pour permettre aux joueurs de s’hydrater. Dans un souci d’équité, ces pauses ne dépendront ni de la température ni des conditions météorologiques.

« Des pauses d’hydratation de trois minutes seront mises en place à chaque match, et ce indépendamment de l’endroit où se déroule la rencontre, de la température ou de la présence d’un toit. Le début et la fin des pauses seront signalés par un coup de sifflet de l’arbitre lors de chacune des deux mi-temps », a déclaré Manolo Zubiria, directeur compétition (États-Unis) pour la Coupe du Monde 2026, à l’occasion de la réunion portant sur la diffusion internationale, qui s’est tenue à Washington.

« Bien entendu, si une interruption du jeu pour cause de blessure survient autour de la 20e ou 21e minute et en vient à se prolonger, la question de la pause sera abordée sur le moment avec l’arbitre », a-t-il ajouté.ed.

La mise en place de pauses d’hydratation s’inscrit dans la volonté d’offrir les meilleures conditions possibles aux joueurs, en s’appuyant sur l’expérience acquise lors de compétitions précédentes, dont la récente Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ disputée aux États-Unis en juin et juillet derniers.

Désormais finalisé, le calendrier des matches de la Coupe du Monde 2026 a été élaboré de manière à réduire autant que possible les déplacements pour les équipes et les supporters, à maximiser le nombre de jours de repos entre les matches pour toutes les nations participantes et à permettre au plus grand nombre de téléspectateurs de suivre les équipes malgré les différents fuseaux horaires.

Cet exercice complexe a nécessité une analyse technique de tous les sites (températures moyennes, climatisation, transports publics et sécurité), ainsi que des échanges entre différents domaines fonctionnels de la FIFA : gestion de la compétition, services aux équipes, services médicaux, retransmission télévisée et diffusion, ou encore billetterie.

Par ailleurs, la FIFA prévoit trois cérémonies d’ouverture pour cette compétition. Outre celle organisée en amont du match d’ouverture (Mexique - Afrique du Sud) le jeudi 11 juin 2026 à Mexico, des cérémonies sont également prévues le vendredi 12 juin 2026, pour l’entrée en lice des deux autres pays hôtes. Elles se tiendront à Toronto en préambule du match opposant le Canada à la Bosnie-et-Herzégovine, l’Italie, l’Irlande du Nord ou le pays de Galles, et à Los Angeles en amont de la rencontre États-Unis - Paraguay. Enfin, en plus de la traditionnelle cérémonie de clôture, un spectacle à la mi-temps sera organisé pour la toute première fois à l’occasion de la finale, prévue le dimanche 19 juillet au stade de New York – New Jersey.

Lors de la réunion portant sur la diffusion internationale, durant laquelle s’est également exprimé Heimo Schirigi, directeur des Opérations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les diffuseurs du monde entier en ont appris davantage sur les dispositions concernant la mise en place du Centre international de diffusion et du centre technique du football, à Dallas, ainsi que du centre des opérations de la compétition et du camp de base des arbitres, à Miami.

Le Kay Bailey Hutchison Convention Center de Dallas accueillera ainsi le Centre international de diffusion, qui sera le pôle central des opérations médias du monde entier pendant la compétition Celui-ci sera géré par Host Broadcast Services (HBS), le diffuseur hôte désigné par la FIFA. Près de 2 000 représentants des médias auront accès à des installations de pointe pour la phase finale de la compétition. C’est la deuxième fois que Dallas sera en charge de cette prestigieuse fonction, puisque c’est déjà elle qui avait accueilli le Centre international de diffusion lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1994.