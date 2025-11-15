Ouverture des préventes Visa pour les trois derniers matchs de la Coupe Intercontinentale de la FIFA, Qatar 2025™

Les billets pour les trois rencontres – organisées au stade Ahmad bin Ali – sont disponibles à partir de QAR 2

À partir de 15h00 (heure du Qatar), les détenteurs d’une carte Visa peuvent acheter leurs billets en exclusivité sur FIFA.com/tickets

Cette phase de prévente exclusive réservée aux détenteurs d’une carte Visa sera ouverte du 15 au 22 novembre 2025

Les ventes de billets pour les trois derniers matches de la Coupe Intercontinentale de la FIFA, Qatar 2025™ présentée par Aramco débutent aujourd’hui, samedi 15 novembre, à 15h00 (heure du Qatar) sur FIFA.com/tickets. Grâce à Visa, partenaire mondial de la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial est en mesure d’offrir aux détenteurs d’une carte Visa la possibilité d’acheter des billets en avant-première entre le samedi 15 et le samedi 22 novembre. Visa sera en effet la seule méthode de paiement acceptée durant cette période.

La Coupe Intercontinentale de la FIFA™ est la compétition interclubs qui réunit chaque année les clubs champions des six confédérations. Les trois derniers matches de cette épreuve – dont le format a été remanié en 2024 – auront lieu au Qatar le mois prochain.

L’an dernier, c’est le Real Madrid qui s’est imposé aux dépens de Pachuca devant près de 70 000 spectateurs dans l’emblématique stade Lusail.

Le pays du Golfe s’apprête donc de nouveau à accueillir l’épilogue de la compétition. Les 10, 13 et 17 décembre prochains, les trois dernières rencontres auront lieu au stade Ahmad bin Ali, une enceinte qui a accueilli sept matches de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Ces trois matches sont le Derby des Amériques de la FIFA, la Challenger Cup de la FIFA et, bien entendu, la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA™.

Derby des Amériques de la FIFA : Le mercredi 10 décembre, Cruz Azul, vainqueur de la Ligue des Champions de la Concacaf, affrontera le vainqueur du duel 100% brésilien opposant Palmeiras à Flamengo en Libertadores de la CONMEBOL, le 29 novembre à Lima.

Challenger Cup de la FIFA : Le samedi 13 décembre, le vainqueur du Derby des Amériques de la FIFA affrontera Pyramids, le champion de la CAF, qui a remporté la Coupe Afrique-Asie-Pacifique de la FIFA aux dépens des Saoudiens d’Al Ahli.

Finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA : La compétition s’achèvera mercredi 17 décembre, date à laquelle les vainqueurs de la Challenger Cup de la FIFA défieront le Paris Saint-Germain, tenant de la Ligue des Champions de l’UEFA.

Le coup d’envoi de ces trois matches aura lieu à 20h00 (heure du Qatar).

Les billets pour ces rencontres sont disponibles dans trois catégories, à partir de QAR 20. Il est possible d’acheter un maximum de six billets par personne.

Avant 2024, le Qatar avait déjà accueilli la compétition interclubs annuelle de la FIFA en 2019 et 2020. La Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ se déroule actuellement dans le pays, qui accueillera par ailleurs la phase préliminaire de la Coupe arabe de la FIFA™ fin novembre, puis la phase finale de cette compétition régionale le mois prochain grâce aux infrastructures construites pour Qatar 2022.

Visa, un des leaders mondiaux des paiements numériques, est le partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement et le moyen privilégié pour régler billets et formules hospitalité.

Les ventes grand public pour la phase finale de cette prestigieuse compétition débuteront le samedi 22 novembre.