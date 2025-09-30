Ouverture de la phase de prévente Visa exclusive pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™

Les billets pour les matches qui se tiendront au Stade olympique du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah sont désormais en vente

Le match d’ouverture, qui opposera le pays hôte au Brésil, aura lieu le 17 octobre

Les détenteurs d’une carte Visa ont la possibilité d’acheter des billets avant le grand public sur le site FIFA.com/tickets

L’enthousiasme grandit à mesure que le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™ approche. Les personnes détentrices d’une carte visa ont ainsi dès aujourd’hui l’opportunité exclusive d’acheter des billets pour voir s’affronter les meilleures joueuses de la catégorie d'âge. Cette offre est valable jusqu’au 6 octobre à 18h00 (heure locale, 19h00 CET).

Ces billets, disponibles à partir de MAD 20, permettent aux supporters et supportrices d’assister aux matches disputés au Stade olympique de Rabat, qui accueillera notamment le match d’ouverture et la finale.

La compétition réunira les 24 meilleures équipes féminines U-17, qui tenteront de décrocher le trophée tant convoité. Le 17 octobre à 20h00 (heure locale), le pays hôte sera opposé au Brésil en ouverture, tandis que la finale aura lieu le 8 novembre, toujours à 20h00 (heure locale) devant une foule certainement impatiente de savoir quelle équipe sera sacrée championne du monde.

La plupart des rencontres de la phase de groupes et tous les huitièmes de finale, sauf un, seront disputés à l’Académie Mohammed VI de Football, un complexe multi-terrains à Salé. La phase de prévente Visa exclusive sera suivie d’une phase de vente grand public. Les billets pour cette nouvelle phase seront mis en vente à partir du 7 octobre 2025 sur FIFA.com/tickets. Visa, partenaire mondial de la FIFA pour les services de paiement, est la méthode de paiement privilégiée pour l’achat des billets de la Coupe du Monde Féminine U-17 2025.