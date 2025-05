Où suivre la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™ ?

La C oupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™ débute ce jeudi 1er mai. Seize équipes issues des six confédérations s’apprêtent ainsi à se lancer à l’assaut du titre suprême. Les rencontres seront retransmises dans le monde entier en direct et gratuitement sur FIFA+.

Lors de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™, les supporters pourront suivre les équipes suivantes en direct sur FIFA+ : Belarus, Brésil, Espagne, Italie, Portugal, Sénégal, Seychelles et Tahiti. Les temps forts de tous les autres matches seront également disponibles partout dans le monde. Une fonction de recherche indiquant les retransmissions des matches dans chaque pays est accessible sur cette page, en sélectionnant le pays dans le menu déroulant. La 13e édition de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ débutera le jeudi 1er mai à 15h00 (heure locale). Le Belarus, la RI Iran, le Japon, le Paraguay et le Portugal seront sur le pont lors de cette première journée, tout comme trois des quatre néophytes de l’épreuve (Guatemala, Mauritanie et Seychelles). Le quatrième néophyte, le Chili, entrera en lice contre Tahiti le vendredi 2 mai. Elvis Chetty, président de la Fédération de Football de Football des Seychelles, a déclaré : « Je suis extrêmement fier d’accueillir le monde du beach soccer ici aux Seychelles et la grande famille de la FIFA. C’est un immense honneur pour nous, d’autant que nous sommes le premier pays africain à organiser cette épreuve. » Avant d’ajouter : « Je suis à la fois excité et nerveux, mais je sais que les équipes du COL et de la FIFA ont tout mis en place pour accueillir le monde et proposer un spectacle grandiose. J’espère que ce sera la meilleure édition de la Coupe du Monde de Beach Soccer jamais disputée à ce jour – nous sommes prêts. »