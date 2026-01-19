Lancement historique de la ligue professionnelle de l’OFC en Nouvelle-Zélande

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, était présent à l’Eden Park pour le début d’une nouvelle ère pour le football professionnel d’Océanie

Des équipes des Fidji, de Nouvelle-Zélande et de Vanuatu prennent part à la toute première ligue professionnelle de l’OFC

Soutenue par la FIFA – visibilité via FIFA+, financements ciblés et expertise stratégique –, la création de cette compétition pose les bases d’un parcours professionnel pour les footballeurs océaniens

Dans sa mission au service du football de clubs professionnel dans la région, la Confédération Océanienne de Football (OFC) a franchi une étape historique ce samedi lorsque les premiers matchs de la nouvelle ligue professionnelle de l’OFC ont été disputés à Auckland (Nouvelle-Zélande).

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, était présent dans les tribunes de l’Eden Park – une enceinte qui avait également accueilli le match d’ouverture de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ – pour assister au lancement officiel de cette compétition inédite.

La première journée de ce tournoi à huit équipes a d’abord vu un nul 2-2 entre le Bula FC (Fidji) et le Vanuatu United FC, dans ce qui restera le tout premier match de la ligue professionnelle de l’OFC. Puis, Auckland FC s’est imposé 3-0 contre ses compatriotes de South Island United.

Le lendemain, le South Melbourne FC s’est imposé 2-1 contre Tahiti United tandis que le Solomon Kings FC est venu à bout de PNG Hekari FC 1-0.

Tout au long de la phase de conception de cette compétition, la FIFA a fourni à l’OFC son expertise stratégique et a organisé des séminaires sur la gouvernance, le développement commercial, l’enregistrement des joueurs et la communication. Ce soutien s’inscrivait dans le cadre des efforts visant à professionnaliser le football océanien.

« La FIFA travaille d’arrache-pied au renforcement du football de clubs, et souhaite élever le niveau de jeu dans toutes les régions », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström. « La ligue professionnelle de l’OFC fournit une parcours de développement aux jeunes talents du Pacifique ainsi que des opportunités professionnelles aux joueurs, entraîneurs, arbitres et officiels tout en élevant les standards dans la région. Cela permet d’ouvrir des portes en Océanie et au-delà. »

Pour Franck Castillo, secrétaire général de l’OFC, le lancement de ce championnat offre aux talents du Pacifique un parcours professionnel digne de ce nom et marque en cela la dernière – et la plus importante – étape du développement à long terme du football en Océanie.

« L’Océanie regorge de talents et pendant des années, tout ce qu’il nous manquait, c’était un environnement interclubs professionnel permettant à nos joueurs de s’entraîner, de se mesurer les uns aux autres et de progresser de semaine en semaine. », a-t-il commenté. « Ce championnat professionnel donne aux meilleurs joueurs de la région la possibilité d’affronter régulièrement leurs homologues, ce qui leur permet de s’épanouir. » M. Castillo a ajouté que la qualité, la compétitivité et l’ambiance qui ont marqué cette première journée de matchs sont très encourageantes pour l’avenir de cette compétition. « Les premières rencontres disputées à Auckland laissent entrevoir le potentiel de la compétition », s’est-il réjoui. « L’intensité sur le terrain, le niveau de jeu et la ferveur des supporters de l’Eden Park ont démontré que la ligue professionnelle de l’OFC est désormais concrète et qu’il y a une vraie demande pour le football professionnel en Océanie. » Pour lui, le championnat élèvera non seulement le niveau des clubs, mais propulsera également le football de sélection.

« Cette nouvelle compétition était le chaînon manquant du football océanien. Avec elle, les joueurs auront plus de chances de poursuivre une carrière de footballeur », a-t-il déclaré. « Les joueurs talentueux ne manquent pas ; il ne reste qu’à les faire évoluer dans un championnat professionnel. Nous verrons alors le football océanien progresser et devenir plus compétitif. »

Le championnat offrira des opportunités aux joueurs du Pacifique, mais également aux footballeurs professionnels d’autres pays tels que le Brésil, le Canada, les États-Unis, la France, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et Trinité-et-Tobago.