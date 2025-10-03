La FIFA s’implique dans les préparatifs de la ligue professionnelle de l’OFC

La FIFA et l’OFC ont organisé à Nadi (Fidji) une série de séminaires destinés aux dirigeants des clubs concernés par le lancement prochain de la ligue professionnelle de l’OFC

Les représentants des huit clubs participants se sont réunis pour la première fois à cette occasion, qui marque une nouvelle étape importante dans l’évolution du football en Océanie

La stratégie, la gouvernance, le système de régulation des transferts, l’enregistrement des joueurs, les activités commerciales et la communication figuraient parmi les principaux thèmes abordés pendant les séminaires, rythmés par les interventions d'experts du football international

En vue du lancement historique de la ligue professionnelle de l’OFC – la toute première compétition de football professionnelle sous l’égide de la confédération –, la FIFA et l’OFC ont organisé une série de séminaires sur deux jours à l’intention des dirigeants et décideurs des clubs concernés.

Ces séminaires, qui se sont déroulés à Nadi (Fidji) les 27 et 28 septembre, ont marqué une étape importante en matière de professionnalisation du football dans la région Pacifique.

Pour la première fois, des représentants des huit clubs qui formeront la nouvelle ligue – le South Melbourne FC (Australie), le Bula FC (Fidji), le Solomon Kings FC (Îles Salomon), l’Auckland FC et le South Island United FC (Nouvelle-Zélande), le PNG Hekari FC (Papouasie-Nouvelle-Guinée), le Tahiti United FC (Tahiti) ainsi que le Vanuatu United FC (Vanuatu) – se sont réunis pour échanger autour des défis et opportunités à venir.

Parmi les participants figuraient des personnalités du football océanien et international, dont Mohammed Yusuf, secrétaire général de la Fédération Fidjienne de Football ; Stuart Larman, responsable de la ligue professionnelle de l’OFC ; Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement, ainsi que des experts internationaux tels que Chyna Charles, de la Fédération Australienne de Football ; Raúl Sanllehí, président des opérations footballistiques de l’Inter Miami ; Luis Rodríguez, ancien président du FC Juárez ; et María Victoria Albertos, conseillère en communication stratégique. Les principaux thèmes abordés lors des séminaires ont été la planification stratégique, la gouvernance des clubs, les activités commerciales et la création de revenus, le système de régulation des transferts (TMS), l’enregistrement des joueurs, les compétences en communication ainsi que les réseaux sociaux. Une précieuse opportunité de partager des connaissances et d’échanger sur la meilleure façon d’établir un championnat professionnel viable et compétitif à l’échelle continentale. « La création de la ligue professionnelle de l’OFC marque un véritable tournant pour l’essor du ballon rond en Océanie. Ces séminaires constituent en effet le point de départ d’un réel effort collectif pour développer le football », a déclaré Ornella Desirée Bellia.

« Le football de clubs est un pilier de la professionnalisation de l’écosystème footballistique dans son ensemble, et la FIFA est pleinement impliquée afin d’aider les clubs à franchir un palier. Ces séminaires ont permis de conduire une réflexion stratégique commune. La FIFA continuera de soutenir la ligue professionnelle de l’OFC et ses clubs lors des prochaines étapes de leur parcours. »

Les préparatifs vont bon train et les choses se mettent progressivement en place en attendant le coup d’envoi du championnat, prévu en janvier 2026.

« Le lancement de la ligue professionnelle de l’OFC en début d’année prochaine s’annonce comme un moment historique pour le football océanien », s'est félicité Stuart Larman.

« Il sera essentiel de proposer des parcours professionnels aux joueurs, entraîneurs, arbitres et administrateurs en vue de faire progresser le football en général dans la région Pacifique. En plus d’apporter des informations et connaissances essentielles aux directeurs généraux des clubs engagés, ces séminaires leur ont également permis de faire connaissance et de nouer des liens qui ne feront que renforcer la future ligue. Avec le soutien de la FIFA, nous serons en mesure d’offrir des opportunités de développement et de croissance aux clubs de la ligue professionnelle de l’OFC. »

Avec sept nations représentées, la ligue professionnelle de l’OFC permettra non seulement d’élever le niveau de jeu à travers le continent, mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives aux clubs, joueurs et supporters de toute la région, marquant ainsi le début d’une ère nouvelle pour le football océanien.