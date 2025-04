Nouvelle phase de vente de billets pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Des billets sont disponibles , y compris dans les tribunes inférieures, pour l’ensemble des 63 matches de la compétition

Les rencontres seront disputées dans 12 stades et la finale aura lieu le 13 juillet

Des supporters et supportrices de plus de 130 pays ont d’ores et déjà réservé leurs places sur FIFA.com/tickets

Alors que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ approche à grands pas, la FIFA met en vente une nouvelle série de billets pour la compétition, qui mettra aux prises 32 des meilleures équipes de la planète.

Les supportrices et supporters pourront notamment acquérir des places de choix dans les tribunes inférieures en se rendant sur FIFA.com/tickets, la plateforme de vente officielle. Des billets sont disponibles pour l’ensemble des 63 matches de la compétition, notamment la finale, au terme de laquelle le nouveau trophée sera remis pour la toute première fois.

Cette nouvelle phase fait suite à la mise en vente de formules de billets, une offre exclusive permettant de bénéficier d’un accès garanti aux billets de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, sous réserve des disponibilités et des conditions applicables Les formules de billets pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ peuvent être acquises – uniquement sur FIFA.com/tickets – pendant encore 18 jours, ou jusqu’à épuisement des stocks.

Plusieurs grands noms sont attendus aux États-Unis en juin et juillet prochains, dont les trois joueurs arrivés en tête des The Best – Joueur de la FIFA 2024, à savoir Vinícius Júnior, Rodri et Jude Bellingham. Par ailleurs, Lionel Messi, Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jamal Musiala, Cole Palmer, Joshua Kimmich, Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Lautaro Martínez, Ederson, Antoine Griezmann ou encore Khvicha Kvaratskhelia devraient également être de la partie. Au vu des effectifs actuels des équipes qualifiées, 86 nationalités devraient être représentées, un total supérieur au nombre de pays ayant disputé la Coupe du Monde de la FIFA™ depuis 1930.

Cela se traduit par un engouement planétaire, puisque des billets ont déjà été vendus dans plus de 130 pays à travers le monde. Les dix principaux pays acheteurs sont les États-Unis, le Brésil, l’Argentine, le Mexique, le Canada, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, la France, le Japon et l’Espagne.

La compétition interclubs la plus grandiose et la plus inclusive jamais organisée

La Coupe du Monde des Clubs 2025, qui verra s’affronter 32 des meilleurs clubs de la planète issus des six confédérations, débutera le samedi 14 juin au Hard Rock Stadium de Miami. Au total, 63 matches seront disputés dans 11 villes : Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York – New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington. La grande finale, elle, aura lieu le dimanche 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey.