Houston propulse la Coupe du Monde de la FIFA en orbite

Houston (Texas) donne à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ une dimension spatiale

La NASA et le Space Center Houston contribuent à façonner une expérience unique pour les supporters, bien au-delà du stade

De la Station spatiale internationale à la Lune, le ballon officiel des matches a été au cœur d'histoires tout à fait extraordinaires

Un ballon de football pourra-t-il un jour atteindre la Lune ? Pour Jared Isaacman, administrateur de la NASA, la réponse ne fait aucun doute. Non sans une pointe d'humour, il a promis que si les États-Unis remportaient la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, l'agence spatiale américaine y emmènerait le ballon officiel des matches. Un clin d'œil à l'exploit d'Alan Shepard qui, en 1971, était entré dans l'histoire en devenant le premier homme à frapper une balle de golf sur la Lune.

L'idée peut sembler insolite de prime abord. Pourtant, elle s'inscrit parfaitement dans l'esprit de Houston, une ville où le football et la conquête spatiale se sont rencontrés comme nulle part ailleurs pendant cette Coupe du Monde.

Depuis des décennies, Houston est indissociable de la NASA, des astronautes et de la conquête spatiale. Aujourd'hui, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ offre à la ville une nouvelle occasion de raconter cette histoire au monde entier. Pendant que les joueurs se disputent leur place au tour suivant, la métropole texane profite elle aussi du tournoi pour célébrer l'exploration, l'innovation et cette irrésistible envie de repousser toujours plus loin les frontières du possible.

L'affiche officielle de la ville hôte illustre parfaitement cette rencontre des univers. On y voit un astronaute jongler avec un ballon de football sur fond de planètes et d'étoiles. Une image qui sied à merveille à une ville dont l'histoire est intimement liée à l'exploration spatiale depuis des décennies.

Quand le football s'invite dans l'espace

Les supporters ont l'occasion d'être les témoins de cette rencontre entre football et conquête spatiale au FIFA Fan Festival™. Parmi les principales attractions figure Esphera, un spectaculaire dôme de projection dont le design s'inspire du ballon officiel des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. À l'intérieur, le Space Center Houston invite les visiteurs à un voyage immersif à 360 degrés mêlant innovation, narration et découverte de la mission Artemis II.

Au Houston Hall, le NASA Johnson Space Center et le Space Center Houston mettent à l'honneur l'identité de la ville, berceau des vols spatiaux habités. Les supporters ont ainsi l'occasion de découvrir une autre facette de Houston, bien au-delà du football.

Houston propulse la Coupe du Monde de la FIFA en orbite Previous 01 / 09 Space in Houston 1 02 / 09 Space in Houston 2 03 / 09 Space in Houston 3 04 / 09 Space in Houston 4 05 / 09 Space in Houston 5 06 / 09 Space in Houston 6 07 / 09 Space in Houston 7 08 / 09 Space in Houston 8 09 / 09 Space in Houston 9 Next

Pour Keesha Bullock, directrice des opérations et de la stratégie du Space Center Houston, ce partenariat allait de soi. Selon elle, le football comme la conquête spatiale reposent sur les mêmes valeurs : le travail d'équipe, la persévérance et la capacité à inspirer chacun à croire en un projet qui le dépasse. C'est précisément le message que le Space Center Houston souhaite transmettre à l'occasion de cette Coupe du Monde.

Le lien entre le football et la conquête spatiale ne se limite pas aux expositions. Des astronautes de la NASA se sont également rendus au Stade de Houston pour assister à des matches, illustrant les liens étroits qui unissent la Coupe du Monde à la longue tradition spatiale de la ville.

Un voyage loin d'être terminé

Le ballon officiel des matches a depuis longtemps dépassé le cadre des stades de cette Coupe du Monde. Avant même le début du tournoi, l’un d’entre eux avait déjà voyagé jusqu’à la Station spatiale internationale. Sur place, sa technologie intégrée a été testée en conditions spatiales, dans le cadre d’une collaboration entre la FIFA et la NASA.

Au Space Center Houston, les visiteurs peuvent aller encore plus loin dans cette expérience unique. L’exposition spéciale Galaxy’s Game met en lumière les similitudes entre le sport de haut niveau et la conquête spatiale. Sur une surface lunaire simulée, ils peuvent relever des défis interactifs et découvrir pourquoi la discipline, la précision et l’esprit d’équipe sont essentiels, aussi bien sur le terrain que dans l’espace.

Parmi les pièces les plus marquantes de l’exposition figure un ballon de football au destin hors du commun. Il appartenait autrefois à l’équipe du lycée de l’astronaute Ellison Onizuka, et a été signé par les joueurs avant la mission Challenger, en 1986. Après la tragédie, le ballon fut récupéré puis rendu à la famille Onizuka. Des années plus tard, l’astronaute Shane Kimbrough l’emporta à son tour jusqu’à la Station spatiale internationale. Aujourd’hui, il compte parmi les objets les plus emblématiques de l’exposition Galaxy’s Game.

Pour Paul Spana, directeur des collections et conservateur au Space Center Houston, il ne pouvait y avoir de meilleur endroit que la ville elle-même pour raconter cette histoire. Houston est "le berceau de l’entraînement des astronautes et des vols spatiaux habités", rappelle-t-il. C’est précisément ce qui rend la rencontre entre le football et l’exploration spatiale si naturelle.

Houston takes the FIFA World Cup™ into orbit 02:22

Et que se passerait-il si quelqu’un frappait un ballon de football sur la Lune ? Avec une gravité beaucoup plus faible et sans atmosphère pour freiner sa trajectoire, Paul Spana estime que le ballon pourrait en réalité parcourir plusieurs kilomètres.