Le Mexique inaugure son premier mini-terrain FIFA Arena à la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

L'événement s'est déroulé dans la municipalité de La Paz, dans l'État de Mexico, à la veille du match d'ouverture du tournoi au stade de Mexico

Premier des huit mini-terrains FIFA Arena à être installés dans le cadre du partenariat entre la FIFA, la Banque interaméricaine de développement et la Fédération mexicaine de football (FMF)

La FIFA et la FMF prévoient de construire deux installations supplémentaires selon le cadre standard FIFA Arena

À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le premier mini-terrain FIFA Arena du Mexique a été officiellement inauguré hier. La cérémonie s'est déroulée à l'école Octavio Paz, dans la municipalité de La Paz, située à environ 30 kilomètres du stade de Mexico, où la 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA™ doit débuter aujourd'hui.

Il s'agit du premier des huit mini-terrains FIFA Arena qui seront construits grâce au partenariat entre la FIFA, la Banque interaméricaine de développement (BID) et la Fédération mexicaine de football (FMF). La FIFA et la FMF prévoient de construire deux mini-terrains supplémentaires conformément au cadre standard FIFA Arena.

Le Mexique bénéficiera ainsi d'un total de dix installations de football accessibles et axées sur la communauté, conçues pour servir de pôles à des programmes sociaux fondés sur le sport dans des zones défavorisées du pays.

Parmi les personnalités présentes à l'inauguration figuraient Elkhan Mammadov, directeur des Associations membres de la FIFA ; Jair Bertoni, directeur régional de la FIFA pour les Amériques ; Ivar Sisniega Campbell, président exécutif de la FMF ; André Soares, chef de cabinet du président de la BID ; ainsi que les légendes de la FIFA Hristo Stoichkov et Fernando Hierro.

« Cette journée marque une nouvelle étape importante dans l'engagement de la FIFA à faire du football un sport véritablement mondial et accessible à tous. L'ouverture de la FIFA Arena à La Paz ne se limite pas au lancement d'un terrain de football : elle représente la création d'un environnement sûr où les enfants, les jeunes et l'ensemble de la communauté peuvent se réunir grâce au pouvoir du football », a déclaré Mammadov.

« Nous sommes fiers de voir ce projet se concrétiser au Mexique, et nous savons qu'il aura un impact positif durable sur les générations futures. Je tiens à remercier sincèrement la FMF et la BID pour leur précieuse collaboration et leur engagement commun en faveur de l'élargissement des opportunités à travers le football », a-t-il ajouté.

Environ 200 enfants ont participé au lancement et ont eu la chance de jouer au football avec Stoichkov et Hierro, qui ont volontiers signé des autographes pour eux.

Sisniega Campbell a inscrit l'ouverture du mini-terrain dans le contexte plus large de la Coupe du Monde : « C'est un moment historique pour notre pays et pour le football mexicain, mais le véritable succès de cette Coupe du Monde ne se mesurera pas uniquement à ce qui se passe sur le terrain ou dans les stades : l'essentiel sera l'héritage que nous laisserons en termes d'impact sur les écoles, les quartiers et les communautés locales à travers le pays. Cette FIFA Arena fait partie de cet héritage », a-t-il expliqué.

« Cette nouvelle initiative à La Paz n'offre qu'un aperçu de ce que nous espérons accomplir à l'avenir. Avec davantage de terrains, davantage d'écoles et de communautés seront réunies grâce au football. En somme, nous voulons que le sport soit un outil d'éducation, d'inclusion et d'unité pour les familles mexicaines », a-t-il poursuivi.

Le partenariat tripartite entre la FIFA, la BID et la FMF est né d'une rencontre entre le président de la FIFA, Gianni Infantino, et son homologue de la BID, Ilan Goldfajn, au cours de laquelle ils ont identifié une opportunité pour leurs organisations de coopérer et d'utiliser le football comme vecteur de développement social dans la région.

La Fondation FIFA et la BID collaborent également sur une initiative complémentaire axée sur des programmes de formation destinés aux entraîneurs et aux responsables communautaires, ainsi que sur des campagnes sociales exploitant le pouvoir de ce sport pour promouvoir l'inclusion.