40 ans après la Main de Dieu, une Mexicaine et un Anglais toujours en amour

Oliver et Sofía Craxton se sont rencontrés en tant que supporters lors du légendaire quart de finale Argentine-Angleterre de la Coupe du Monde de la FIFA, Mexico™ 1986

Mariés en 1990, ils vivent à Londres, en Angleterre, mais sont revenus au stade de Mexico pour le huitième de finale Mexique-Angleterre du 5 juillet

« Le football unit les gens », a déclaré Sofía.

Oliver Craxton fait partie de ces rares supporters anglais à garder un souvenir merveilleux du quart de finale légendaire — et quelque peu controversé — entre ses bien-aimés Three Lions et l'Argentine, lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Mexico™ 1986.

Et pour cause : pendant que Diego Maradona éliminait l'Angleterre avec sa « Main de Dieu » et son « But du siècle » qui s'ensuivit, Craxton se trouvait dans les tribunes du stade de Mexico, en train de rencontrer sa future épouse.

« Notre rencontre a été une pure coïncidence. Nous n'étions même pas censés être là. Et nous nous sommes assis aux mauvaises places. Et voilà comment on s'est retrouvés là », a expliqué Sofía Craxton, une supportrice mexicaine venue assister à ce match mythique en simple spectatrice neutre. « Et puis on s'est retrouvés assis l'un à côté de l'autre, et on a commencé à discuter. Et on aimait tous les deux Manchester United. Ça a beaucoup compté. »

Elle poursuit : « Ensuite, on est allés boire un verre. Je lui ai fait visiter Mexico. Puis il m'a invitée à Londres. Et on s'est mis à s'écrire. Beaucoup de lettres. »

Oliver est retourné au Mexique en 1989 et a demandé Sofía en mariage sur les pyramides historiques de Teotihuacán ; le couple s'est marié l'année suivante. Ils vivent depuis à Londres et songeaient depuis un moment à retourner au stade où ils s'étaient rencontrés. La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ leur a alors offert une raison parfaite, presque cosmique, de faire le voyage : le huitième de finale Mexique-Angleterre. Les Craxton ont visité le stade avant le match et seront de retour dans cette enceinte prestigieuse en tant que supporters — 40 ans après s'y être rencontrés — lorsque leurs pays respectifs s'affronteront le 5 juillet.

« Nous avons toujours voulu revenir au stade Azteca, parce que c'est un endroit incroyable — un lieu tout simplement extraordinaire », a déclaré Sofía.

« C'est un endroit incroyable », a renchéri Oliver.

« Nous n'en avions jamais eu l'occasion », a poursuivi Sofía. « Nous sommes venus de nombreuses fois ici, à Mexico, mais nous n'avions jamais eu l'occasion de voir le stade. Et quand nous avons su que la Coupe du Monde se tiendrait ici, nous avons décidé de venir au stade. Même si ce n'était que de loin, il fallait qu'on revienne. Et tout le monde a été tellement généreux, c'est tout simplement incroyable. Maintenant, nous voilà au stade Azteca. Regardez ça ! Nous sommes au stade Azteca. C'est tout simplement fantastique. »

Cette rencontre entre deux nations de football chargées d'histoire et prétendantes au titre va captiver la planète entière, et elle suscite chez les Craxton des émotions complexes.

« Quand ils ont annoncé les pays, le journaliste de la BBC a dit : "Le Mexique et l'Angleterre pourraient se rencontrer." Et je me suis dit : "Oh mon Dieu !" J'ai pensé que ce serait formidable, mais maintenant je crois qu'on est un peu inquiets », a déclaré Sofía.

« On est un peu inquiets », a acquiescé Oliver.

« On sera heureux, quel que soit le vainqueur », a dit Sofía.

« Oui, exactement. Moi, je suis un Mexicain d'honneur, vous savez. Enfin, je me considère comme tel », a déclaré Oliver. « J'ai un maillot de football mexicain juste là-bas, et je porterai les deux couleurs demain. »

Bien que leur histoire soit profondément personnelle, les Craxton n'en ignorent pas la portée symbolique plus large. Leur amour du football les a réunis. Il a connecté deux inconnus venus de pays et de cultures différents, et a contribué à forger un lien qui a transcendé leurs différences et la distance qui les séparait. Au cours des 40 dernières années, et pendant leur voyage au Mexique pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les Craxton ont observé cette même dynamique à l'œuvre tout autour d'eux.

« Une chose que j'aime beaucoup, c'est quand les gens — on était au Zócalo [le centre historique de Mexico] l'autre jour, et il y avait des gens venus de différentes régions du monde, des jeunes comme nous l'étions à l'époque, qui se rencontraient, discutaient, échangeaient des choses. C'est vraiment adorable. On adore vraiment ça », a déclaré Sofía. « Le football unit les gens. »