Les couleurs des équipes confirmées pour les 72 matches de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Tous les anciens champions du monde présents pour cette édition disputeront leur match d’ouverture dans leurs couleurs traditionnelles

Le Canada, les États-Unis et le Mexique, pays hôtes, enteront respectivement en lice en rouge, rouge et blanc, et vert

Les novices que sont le Cap-Vert, la Jordanie et l’Ouzbékistan auront des tenues à dominante blanche, contre bleue pour Curaçao, autre débutant

À seulement huit jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Mexico, les intendants des 48 équipes participantes sont occupés à préparer les tenues des joueurs.

La FIFA a dévoilé les couleurs prévues pour les 72 matches de la phase de groupes qui se dérouleront à travers l’Amérique du Nord. Plusieurs tendances se dégagent pour la première journée, qui comporte 24 rencontres.

Le Mexique va ainsi débuter sa campagne contre l’Afrique du Sud, à Mexico, vêtu de son célèbre maillot vert. Le Canada évoluera dans un rouge resplendissant pour son entrée en lice contre la Bosnie-et-Herzégovine à Toronto, tandis que les États-Unis seront facilement reconnaissables grâce à leur maillot aux emblématiques rayures rouges et blanches contre le Paraguay à Los Angeles.

Tous les anciens champions du monde présents pour cette édition 2026 du plus grand spectacle sur terre disputeront quant à eux leur premier match dans leurs couleurs traditionnelles. L’Argentine portera ainsi son habituel maillot albiceleste contre l’Algérie ; le Brésil défiera le Maroc en maillot jaune et short bleu ; l’Angleterre sera tout en blanc face à la Croatie ; la France se présentera en bleu marine et en blanc à l’heure d’affronter le Sénégal ; l’Allemagne sera vêtue de blanc avec des parements noir-rouge-jaune contre Curaçao, nouveau venu ; l’Espagne évoluera en rouge et bleu face au Cap-Vert, autre novice ; et enfin l’Uruguay – tout premier vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™ – affrontera l’Arabie saoudite en bleu ciel.

L’annonce des couleurs prévues pour les tenues de jeu marque également une étape importante pour les supporters des quatre nations qui font leurs débuts dans l’épreuve suprême cette année. Le Cap-Vert vivra ainsi leur baptême du feu face à l’Espagne tout de blanc vêtu, Curaçao portera du bleu pour son duel avec l’Allemagne, la Jordanie arborera un maillot blanc à bordures rouges contre l’Autriche et les joueurs de l’Ouzbékistan feront honneur à leur surnom – les Loups blancs – pour défier la Colombie.

Conformément au Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, les numéros allant de 1 à 26 peuvent être attribués aux joueurs, le numéro 1 étant exclusivement réservé à un gardien de but.

La FIFA souhaite que chaque sélection puisse porter ses couleurs habituelles pendant les matches. Toutefois, en cas de conflit avéré ou potentiel entre les équipes en lice, une série de principes est appliquée afin de garantir un contraste acceptable. Ceci suppose notamment de prendre en considération, sans toutefois s’y limiter, les tenues des joueurs de champs des équipes A et B, mais aussi celles des gardiens des deux équipes et celle des arbitres afin de parvenir à une solution pertinente. Dans la mesure du possible, la FIFA veille à désigner des couleurs foncées et claires pour l’une et l’autre équipe en vue d’arriver à un contraste susceptible d’être perçu par les personnes atteintes de daltonisme.

Pour tous les matches, la manche droite des maillots arborera l’insigne de la compétition et la manche gauche l’insigne d’une campagne de la FIFA à visée sociale. Tout au long de la phase de groupes, des insignes Unite for Peace (« S’unir pour la paix ») seront l’occasion d’adresser un message fort au monde entier, tandis que la campagne Unite for Education (« S’unir pour l’éducation ») sera mise en avant à l’occasion des huitièmes de finale, des quarts de finale et des demi-finales. Des insignes Football Unites the World (« Le football unit le monde ») ont été choisis en vue des tout premiers seizièmes de finale de l’histoire de la compétition, de la finale pour le bronze, ainsi que du dimanche 19 juillet, où les yeux du monde entier seront rivés sur le stade de New York – New Jersey pour découvrir quel pays remportera la 23e édition de la Coupe du Monde.

Une nouveauté voit également le jour pour 2026 puisque des insignes seront portés afin de mettre à l’honneur des performances et contributions individuelles ou collectives spécifiques. Les joueurs qui disputent le premier match de leur carrière dans la compétition reine seront ainsi distingués, de même que les anciens lauréats du Ballon d’or, du Soulier d’or et du Gant d’or. Les accomplissements des plus grandes légendes du football et de la Coupe du Monde figureront eux aussi sur les maillots tout au long de l’épreuve.

La liste complète des couleurs attribuées aux équipes pour la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 est disponible ici.