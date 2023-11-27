L'Espagne avance à grand renfort de tambours

Le tambour de Manolo Cáceres continue d’être présent lors des matchs de l’Espagne

Plus connu sous le nom de Manolo el del Bombo , il a assisté à 10 Coupes du Monde de la FIFA et était connu dans le monde entier

Le superfan est décédé l’année dernière ; Juan Macià a repris les baguettes

Toute conversation sur les supporters de la sélection espagnole finit inévitablement par évoquer un bombo (tambour). En effet, chaque fois que La Roja foule la scène de la Coupe du Monde de la FIFA™, une image s’impose immédiatement : celle d’un fervent aficionado battant le tambour dans les tribunes.

Feu Manolo Cáceres, plus connu sous le nom de Manolo el del Bombo, a commencé à rythmer les matchs de la puissante sélection ibérique lors de la Coupe du Monde de la FIFA Espagne 1982™, et sa dernière prestation sur la scène mondiale remonte à la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018™, il y a huit ans. Connu dans le monde entier, il était considéré par certains comme le supporter le plus célèbre de son pays, et par d’autres comme le plus reconnaissable de la planète.

Cáceres arborait toujours son béret basque et son maillot de l’équipe nationale floqué du numéro 12 dans le dos – en hommage aux supporters dans les tribunes, considérés comme le 12th joueur de l’équipe – tandis qu’il transportait son énorme bombo de stade en stade. Le trésor national a effectué sa première apparition en tant que cœur battant des supporters espagnols à Chypre en 1979. Il a ensuite assisté à pas moins de 10 éditions de la Coupe du Monde de la FIFA, dont La Roja’s et la campagne triomphale de la Coupe du Monde de la FIFA Afrique du Sud 2010™, ainsi que huit éditions du Championnat d’Europe de l’UEFA.

« Il m’a demandé si je pouvais lui prêter mon bombo. J’ai accepté, et il s’est mis à jouer. À partir de là, nous sommes devenus de grands amis. Nous nous retrouvions à chaque Championnat d’Europe et à chaque Coupe du Monde où nous nous rendions. »

Prêter son bien le plus précieux à ce phénomène culturel – qui jouit d’un statut iconique parmi les supporters espagnols – a rempli Macià de fierté.

« Le fait que Manolo ait joué de mon bombo et, surtout, qu’il l’ait fait dans le stade où je joue toutes les deux semaines, c’était un bonheur immense. Ensuite, nous avons passé d’excellents moments dans de nombreux tournois. Nous avons vécu des jours vraiment exceptionnels ensemble pendant de nombreuses années », a raconté le compagnon de route de 61 ans.

Cáceres est décédé après une période de maladie en mai dernier, à l’âge de 76 ans. Son héritage a été reconnu à titre posthume lorsqu’il a été sélectionné pour le FIFA Fan Award lors des The Best FIFA Football Awards™ 2025.

« Sa nomination m’a rendu extrêmement fier », a déclaré Macià avec un grand sourire. « Il a tellement fait pour l’Espagne et s’est entièrement consacré au soutien de l’équipe nationale. Ce que je regrette vraiment, c’est que Manolo n’ait pas été honoré de son vivant. »

Macià avait représenté son compagnon de bombo à Qatar 2022. L’histoire d’amour musicale de cet enfant d’Elche avec l’équipe nationale a débuté à la Coupe du Monde de la FIFA Allemagne 2006™ et sa passion l’ayant depuis mené dans pas moins de 26 pays, le temps est venu pour lui de prendre la vedette lors de la grande fête nord-américaine.

« Il m’a dit : ‘Assure-toi de marcher sur mes traces, Juan.’ Je lui ai répondu que je n’y arriverais jamais, car il était unique. Bon, je peux aller aux matchs et encourager le public, mais… Manolo a toujours été un modèle pour moi, et je le lui ai dit. Je me rendrai aux matchs de l’équipe nationale chaque fois que je le pourrai. Il a assisté à 10 Coupes du Monde (FIFA), et j’en suis à six pour ma part. Je suis vraiment reconnaissant pour tout le soutien qu’il m’a apporté, surtout lors de mes premières Coupes du Monde. Nous étions très proches. J’espère en faire encore trois ou quatre autres. C’est ce qui me motive. Manolo était au départ un modèle, et il est devenu un ami. Nous nous téléphonions et échangions nos projets », a-t-il raconté.

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA bat son plein cette année, tous les regards se tournent vers la quête d’un deuxième titre mondial pour les protégés de Luis de la Fuente, et vers le rôle éminemment important que doit jouer le dévoué percussionniste. Il était de la partie lors du match d’ouverture de l’Espagne contre le Cap-Vert à Atlanta, en Géorgie, lundi dernier, une rencontre qui s’est terminée sur un score nul et vierge. Après le match, Macià est rentré en Espagne avec une seule idée en tête : revenir en Amérique du Nord et y rester jusqu’à la fin de la compétition.

« Je prends l’avion pour Los Angeles mardi prochain, et je prévois de rester jusqu’après la finale. Mon vol de retour est réservé au départ de New York le 20 juillet [le lendemain de la finale]. »

« Nous devons soutenir les gars, prendre les matchs un par un et voir où cela nous mène. J’espère que nous réussissons à remporter notre groupe. Je suis plus qu’excité », a déclaré Macià depuis l’Espagne, où il compte les jours avant de s’envoler pour les États-Unis, son excitation montant en flèche lorsqu’il discute avec des amis présents sur place.

« J’ai reçu beaucoup de messages demandant : ‘Pourquoi Juan n’est-il pas là ?’ Je leur réponds que je suis jaloux et que je les rejoindrai très bientôt. Je les ai exhortés à soutenir les gars et je leur ai dit que l’Espagne devait gagner, et que mardi prochain, je serai de retour au cœur de l’action. »