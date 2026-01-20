L’IFAB préconise de nouvelles mesures visant à améliorer la fluidité des matchs et à réduire les interruptions

Les tests menés durant la Coupe arabe de la FIFA 2025™ s’étant avérés concluants, des modifications ont été proposées aux Lois du Jeu concernant les reprises du jeu retardées en cas de blessure

Des limites de temps strictes sont proposées lorsque les joueurs quittent le terrain pour cause de remplacement

Les membres ont été informés des retours positifs concernant l’introduction des nouvelles dispositions visant à empêcher les gardiens de but de conserver le ballon à la main trop longtemps

Lors de sa séance de travail annuelle, qui s’est tenue hier à Londres sous la direction de Noel Mooney, le directeur général de la Fédération Galloise de Football, l’IFAB s’est focalisé sur différentes mesures visant à améliorer la fluidité des matchs et à réduire les interruptions.

Au vu des retours positifs concernant l’introduction de nouvelles dispositions aux Lois du Jeu 2025/26 visant à empêcher les gardiens de but de conserver le ballon à la main trop longtemps, de nouvelles mesures destinées à lutter contre la volonté de « casser le rythme » du match ont été convenues. L’une de ces mesures prévoit un principe de décompte sur les rentrées de touche et les coups de pied de but. Les arbitres pourront ainsi lancer un décompte lorsque les joueurs prendront trop de temps pour effectuer ces remises en jeu.

Conformément aux recommandations formulées par les groupes consultatifs Technique et Football de l’IFAB en octobre 2025, des amendements aux Lois du Jeu ont été proposés afin que les joueurs recevant des soins ou une évaluation sur le terrain pour cause de blessure quittent le terrain et ne puissent y retourner qu’au terme d’une période de temps fixe (à définir) après la reprise du jeu. Les membres ont également établi qu’il convenait d’imposer aux joueurs une limite de dix secondes pour quitter le terrain au moment de leur remplacement.

Concernant le protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage, il est recommandé que les interventions se limitent à quatre catégories de situations susceptibles de changer le cours d’un match (but marqué / non marqué, penalty / pas de penalty, carton rouge et identité erronée), à l’exception de trois cas de figure spécifiques n’impliquant pas de rupture excessive dans le déroulement du match.

Il a ainsi été proposé que, en cas de preuve factuelle évidente, les arbitres vidéo soient autorisés à analyser les cartons rouges résultant d’un second carton jaune administré à la suite d’une décision factuellement incorrecte, ainsi que les situations dans lesquelles la mauvaise équipe est pénalisée pour une infraction entraînant un carton rouge ou jaune. Il a également été proposé de permettre aux organisateurs de compétitions de laisser aux arbitres vidéo la possibilité d’analyser des cas de corners manifestement accordés à tort, sous réserve que ces analyses puissent être effectuées de façon immédiate et qu’elles ne retardent pas la reprise du jeu.

Par ailleurs, il a été convenu de poursuivre les tests concernant le hors-jeu. La réunion a également permis de faire le point sur les dernières avancées concernant la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu et les tests en cours menés par la FIFA concernant le soutien vidéo, qui ont tous deux été utilisés avec succès lors de compétitions de la FIFA et de plusieurs compétitions nationales.

Enfin, les membres ont été informés des tests concernant le port de caméras par les arbitres dans le football de base et senior, et se sont dits favorables à l’introduction dans les Lois du Jeu du port de caméras par les arbitres, pour les organisateurs de compétitions qui le souhaitent.