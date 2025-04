Les Jacewicz, une famille qui marque à plus d’un titre

Hilda Jacewicz fait partie des volontaires de l’équipe chargée des transports dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™

Sa fille Kate fait partie des arbitres les plus reconnues en Australie

Hilda a même eu l’honneur de voir sa fille diriger France – Brésil au Brisbane Stadium

Depuis le début de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, quelque 5 000 volontaires ont déjà contribué au succès de l’événement.

95% d’entre eux sont des locaux venus marquer l’histoire de leur ville, tandis que les 5% restants viennent de 68 pays issus des six confédérations. Ensemble, ils forment une communauté des plus diverses en termes de vécu, de point de vue et d’expérience.

Parmi toutes ces personnes, l’histoire d’Hilda Jacewicz est plutôt singulière. Hilda, qui fait partie des volontaires de l’équipe chargée des transports, est la mère de Kate Jacewicz, une des arbitres de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Depuis plus de 20 ans, Hilda est essentiellement bénévole au Mudgeeraba SC, le club où sa fille a fait ses débuts. Dès que l’Australie a été désignée comme l’un des pays hôtes de l’édition 2023, elle a décidé de se porter volontaire.

L’idée lui est venue en allant voir sa fille arbitrer en France 2019. Impressionnée par les volontaires locaux comme par l’organisation du tournoi, elle s’est jurée de devenir volontaire pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ si l’occasion se présentait.

Au sein de son équipe, Hilda est chargée de transporter les joueuses, les arbitres, les entraîneur(e)s, l’encadrement, les officiels et les VIP entre l’hôtel Novotel de Brisbane et les aéroports, stades et sites d’entraînement selon leurs besoins.

Elle n’avait pas d’expérience dans ce domaine, mais ce rôle lui a beaucoup plu.

"En tant que bénévole, je suis surtout spécialisée en gestion administrative et en inscriptions. Cette fois-ci, j’ai été affectée aux transports, et j’en suis ravie. L’ambiance est très conviviale dans notre équipe, et tous nos passagers ont été d’une gentillesse incroyable à Brisbane", a expliqué Hilda.

"Même si Kate n’avait pas été retenue pour la compétition, j’aurais été volontaire. Je suis passionnée par le bénévolat, et la Coupe du Monde Féminine en France était tellement spectaculaire que je rêvais de pouvoir y participer en Australie."

"J’espérais seulement que Kate soit retenue car elle a énormément travaillé pour cela. Aujourd’hui, j’en profite deux fois plus. Je pense qu’elle partage cette fierté de contribuer en famille à la communauté du football." Kate est l’une des arbitres les plus reconnues d’Australie, et même d’Asie. Première femme à avoir officié en A-League masculine, elle a également dirigé neuf des onze dernières finales de A-League féminine, ainsi que la finale de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2016. Elle a également été nommée parmi les arbitres de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en 2019 puis en 2023.

Du fait de son affectation à l’équipe chargée des transports, Hilda a eu la chance de partager des moments inoubliables avec sa fille, puisque Kate a été désignée arbitre du match France – Brésil, justement programmé à Brisbane.

Kate séjournait dans l’hôtel où Hilda était volontaire, ce qui leur a permis de se voir. La mère a donc pu regarder sa fille arbitrer la rencontre.

"Le hasard fait bien les choses. Comme je ne travaillais pas le jour du match, j’ai pu retrouver Kate à l’aéroport et nous avons pris le petit-déjeuner ensemble à l’hôtel", raconte Hilda.

"Je ne pourrais pas être plus fière de ma fille. Elle a énormément travaillé pour accomplir son rêve. Quand elle était adolescente, elle nous disait : ‘J’irai à la Coupe du Monde, alors promettez-moi de venir ce jour-là !’ Quand elle a été sélectionnée pour France 2019, nous avons tenu notre promesse."

"Nous avions vraiment hâte de la voir arbitrer dans cette compétition. C’était formidable de la suivre en France pour sa première Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, c’était vraiment particulier car nous étions à Brisbane, directement sur place. Tout était parfait."

Même si son histoire est unique, elle se considère comme un simple rouage de la grande communauté de volontaires. "Ce sont les volontaires qui rendent tout ça possible. Leur soutien est essentiel pour la réussite d’une Coupe du Monde" assure Hilda.