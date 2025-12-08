Les FIFA Series 2026™ feront escale en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande accueillera pour la première fois une session des FIFA Series™

Des sélections issues de toutes les confédérations participeront à des matches à enjeu dans le cadre de cette édition élargie des FIFA Series

La FIFA réaffirme ainsi son engagement en faveur du développement du football mondial en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

C’est officiel : l’édition 2026 des FIFA Series passera par la Nouvelle-Zélande. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de l’élargissement de cet événement, qui mettra aux prises des équipes nationales issues des diverses confédérations lors de matches amicaux internationaux d’envergure, organisés durant la fenêtre de mars-avril 2026.

En 2024, les All Whites avaient participé à l’édition inaugurale des FIFA Series™ en Égypte, face au pays hôte et à la Tunisie.

Toutes les rencontres de l’édition 2026 prévues en Aotearoa Nouvelle-Zélande se tiendront dans la ville de Tāmaki Makaurau Auckland.

Avec les FIFA Series, l’instance réitère son engagement en faveur du développement du football mondial, en offrant à des pays du monde entier la possibilité d’accueillir des événements de la FIFA et de disputer des rencontres internationales de haut niveau.

« C’est énorme », a déclaré le président de la Fédération Néo-Zélandaise de Football, Andrew Pragnell. « On sait que les supporters néo-zélandais attendent avec impatience la Coupe du Monde 2026. Alors, c’est génial de leur offrir les deux derniers matches des All Whites à la maison face à des adversaires de haut niveau, avant le grand départ pour l’Amérique. »

Outre la Nouvelle-Zélande, les FIFA Series 2026 feront escale en Australie, en Azerbaïdjan, en Indonésie, au Kazakhstan, à Maurice, à Porto Rico, au Rwanda et en Ouzbékistan, en attendant la confirmation d’autres pays hôtes. Concernant les FIFA Series féminines, qui connaîtront leur édition inaugurale en 2026, les premières sessions auront lieu au Brésil, en Côte d’Ivoire et en Thaïlande. La liste complète des sélections participantes sera confirmée début 2026.