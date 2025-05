Le Brésil conserve son titre aux Seychelles

Tout semble mal embarqué pour le Belarus en troisième période, mais Ihar Bryshtsel sonne la révolte grâce à un doublé synonyme d’égalisation et d’espoir. Un espoir de courte durée malgré tout, Rodrigo signant le but du 4-3 définitif à 101 secondes du terme, pour le plus grand bonheur des hommes de Marco Octávio. Lors du premier match de la soirée, le Portugal était parvenu à refaire son retard pour battre le Sénégal 3-2. C’est André Lourenço qui inscrit le but décisif sur penalty en fin de troisième période, offrant une quatrième médaille de bronze aux doubles vainqueurs de l’épreuve, et empêchant au passage le Sénégal de finir pour la première fois de son histoire sur le podium.