Lancement des préventes Visa pour la billetterie de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™

Les supporters bénéficient ainsi d’une semaine entière pour devancer le grand public et réserver leurs places en vue de cette compétition qui réunira les Légendes en devenir™ de 24 équipes du 27 septembre au 19 octobre prochains. Les prix des billets individuels pour les matches commencent à CLP 4 000 pour les plus de 12 ans et CLP 3 000 pour les enfants, les plus de 65 ans et les personnes à mobilité réduite. Il est ainsi possible de découvrir et admirer les talents les plus prometteurs du monde du football pour moins de USD 5 par personne, hors frais de service. Une réduction de 20% est également accordée sur les formules multi-matches, qui couvrent entre trois à cinq rencontres à l’Estadio El Teniente de Rancagua et à l’Estadio Fiscal de Talca, ou entre six à huit rencontres à l’Estadio Elías Figueroa de Valparaíso et à l’Estadio Nacional de Santiago. Les billets pour les demi-finales et la finale sont disponibles à partir de CLP 5 000 pour les plus de 12 ans et CLP 4 000 pour les autres catégories. Les enfants de moins de trois ans peuvent assister gratuitement aux matches s’ils sont accompagnés d’un adulte, favorisant ainsi une ambiance familiale. La compétition constitue depuis longtemps déjà un terrain d’expression favorable aux futures légendes du football sur leur chemin vers la gloire mondiale. Des joueurs comme Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho, Alexis Sánchez et Erling Haaland ont notamment participé à de précédentes éditions. Cette année, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, la Colombie, Cuba, l’Égypte, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, le Maroc, le Mexique, le Nigeria, la Norvège, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, le Panamá, le Paraguay et la République de Corée seront engagés aux côtés du Chili, pays hôte. Après la présentation de la mascotte Vito la viscache et de la marque de la compétition, qui s’inspire des tapisseries et des paysages spectaculaires du Chili, la phase de prévente Visa marque une nouvelle étape dans le compte à rebours qui nous rapproche du match d’ouverture. Visa, Partenaire FIFA pour le monde entier, est la méthode de paiement privilégiée pour la Coupe du Monde U-20 2025. Rendez-vous sur FIFA.com/tickets pour acheter vos billets.