Lancement de la phase de prévente VISA pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA 2025™

Les détenteurs d’une carte Visa ont la possibilité d’acheter des billets en exclusivité jusqu’au vendredi 26 septembre

Disponibles sur FIFA.com/tickets , les billets permettent de vivre jusqu’à quatre rencontres par jour

La toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ se déroulera du 21 novembre au 7 décembre prochains

L’enthousiasme ne cesse de croître à l’approche de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ qui se tiendra aux Philippines dans quelques semaines. Le tirage au sort officiel effectué en début de semaine ayant dévoilé la composition des groupes, les amateurs de futsal n’ont plus qu’à réserver leurs billets pour aller encourager leurs équipes favorites.

Les détenteurs d’une carte Visa ont même la possibilité de demander leurs places en avance et en exclusivité grâce à la phase de prévente qui débute aujourd’hui et se termine le vendredi 26 septembre à 16h00, heure locale (10h00 CET).

Disponibles à partir de PHP 499 (USD 9), les billets permettent d’accéder à deux rencontres (matches doubles). Certains jours, un seul billet peut même permettre d’assister à deux matches doubles de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA 2025™, soit quatre rencontres au total. Les billets sont disponibles sur FIFA.com/tickets.

L’ensemble de la compétition se déroulera à la PhilSports Arena de Pasig City (dans la région du Grand Manille), où les supporters de tous âges pourront se retrouver pour assister aux exploits des joueuses et se régaler de nombreux buts.

Au total, 16 équipes s’affronteront du 21 novembre au 7 décembre prochains pour tenter de remporter la toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal. L’Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, l’Espagne, l’Italie, le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, Panamá, la Pologne, le Portugal, la RI Iran, la Tanzanie et la Thaïlande seront toutes de la partie aux côtés du pays hôte.

Visa, le partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement, est la méthode de paiement privilégiée pour la vente de billets de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™.