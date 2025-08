La Secrétaire Général de la FIFA honorée aux Best of Africa Awards

Fatma Samoura honorée lors d'une cérémonie prestigieuse à Londres

Le football féminin a été transformé pendant son mandat

Une reconnaissance pour ses réalisations durant ses sept années en fonction

Fatma Samoura a été honorée pour le travail novateur qu'elle a accompli dans son rôle à la FIFA par les Best of Africa Awards à Londres, au Royaume-Uni.

Secrétaire Générale de la FIFA, qui a également reçu le Prix d'accomplissement de toute une vie du World Football Summit (WFS) le mois dernier, quittera ses fonctions à la fin de l'année, mettant ainsi fin à un chapitre historique pour la FIFA au cours duquel elle a contribué à restaurer sa réputation.

Née au Sénégal, elle est devenue la première Africaine, la première musulmane et la première femme à occuper le poste de Secrétaire Générale de la FIFA en mai 2016.

"Lorsque nous recevons ce genre de prix, cela signifie que le monde a reconnu en quelque sorte nos efforts pour redorer le blason de la FIFA, pour devenir une organisation plus 'humaine', plus diversifiée et plus ouverte", a-t-elle déclaré.

Le mandat de Fatma Samoura a été une source de transformation pour le football féminin. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ compte désormais 32 équipes et l'édition 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande a attiré près de 2 millions de fans dans les stades et 2 milliards de téléspectateurs dans le monde entier. Les dotations ont également augmenté d'environ dix fois depuis 2015.

Parallèlement, les normes de jeu ont considérablement augmenté, les joueuses sont physiquement mieux préparées, les matches sont plus intenses et plus d'équipes sont compétitives au plus haut niveau. Les meilleures joueuses reçoivent désormais la reconnaissance qu'elles méritent et sont devenues des noms familiers, tout comme leurs homologues masculins.

À l'heure actuelle, plus de 180 des 211 associations membres ont des équipes nationales féminines actives, contre 136 en 2016, et la FIFA travaille pour porter ce chiffre à 211.

Une Coupe du Monde Féminine de Futsal verra le jour et les tournois jeunes seront plus réguliers. La Coupe du Monde Féminine U17 de la FIFA sera annuelle, assurant ainsi un vivier constant de talents pour les niveaux supérieurs.

La croissance du football féminin a également joué un rôle dans l'autonomisation des femmes et des jeunes, en particulier en Afrique.

Pendant ce temps, l'expansion de la Coupe du Monde de la FIFA pour les hommes, passant de 32 à 48 équipes, signifie que plus d'équipes africaines seront représentées en 2026.

"Aujourd'hui, nous sommes fiers de faire le bilan de tout le travail de promotion réalisé par la nouvelle direction de la FIFA, y compris moi-même, pour offrir à l'Afrique la possibilité d'avoir neuf places directes pour la Coupe du Monde en 2026 et dix équipes si nous passons les barrages internationaux", a déclaré Mme Samoura.