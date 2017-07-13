Les meilleurs à l'œuvre

jeudi 13 juillet 2017, 14:26
La FIFA lève la suspension de la Fédération Soudanaise de Football

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de lever ce jour la suspension imposée à la Fédération Soudanaise de Football (SFA) pour manquement aux obligations stipulées dans les articles 14 et 19 des Statuts de la FIFA en raison d’un décret édicté par le sous-secrétaire du ministère de la Justice soudanais le 2 juin 2017.

Cette décision fait suite à la confirmation par la SFA que M. Bakri Hassan Salih, Premier ministre du Soudan, a émis une résolution suspendant le décret du sous-secrétaire du ministère de la Justice et que le conseil d’administration de la SFA ainsi que son président Mutasim Gaafar Sir Elkhatim ont été rétablis dans leurs fonctions.

