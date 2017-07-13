La FIFA lève la suspension de la Fédération Soudanaise de Football

Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de lever ce jour la suspension imposée à la Fédération Soudanaise de Football (SFA) pour manquement aux obligations stipulées dans les articles 14 et 19 des Statuts de la FIFA en raison d’un décret édicté par le sous-secrétaire du ministère de la Justice soudanais le 2 juin 2017.