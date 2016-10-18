La FIFA étend des sanctions imposées à deux officiels

La FIFA confirme aujourd'hui l'extension au niveau mondial d’une sanction prononcée à l'encontre d’un officiel, M. Zia Younan, par la Fédération Australienne de Football, le 6 janvier 2015 pour avoir été impliqué dans des actions qui faussent ou fausseraient les résultats d'un pari relatif à un événement ou à l'éventualité d'un événement. Cet officiel s'est vu infliger une suspension à vie de toute activité liée au football.

Par ailleurs, la FIFA confirme l’extension au niveau mondial de la sanction imposée par la commission de discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF) le 3 février 2016 pour un incident de manipulation de match commis par M. Bootun Balkrishna. Cet officiel s'est vu infliger une suspension de quatre ans de toute activité liée au football.

Le président de la Commission de Discipline de la FIFA a décidé d'étendre ces sanctions au niveau mondial conformément aux articles 78, al. 1c et 136 ss du Code disciplinaire de la FIFA. Les associations membres concernées ainsi que l’AFC et la CAF ont été dûment informées de ces décisions.