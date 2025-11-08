La FIFA établit le record mondial Guinness du nombre de nationalités représentées lors d’un seul match de football.

La FIFA a officiellement établi un nouveau record mondial Guinness

Des joueurs et joueuses originaires de 68 pays pour un match de football

Le pouvoir unificateur du football mis en lumière

Un nouveau record du monde Guinness a été battu : celui du nombre de nationalités représentées lors d’un seul match de football. Des joueurs et joueuses provenant de 68 pays - chacun ayant pris part aux débats pendant au moins dix minutes -, ont participé à une rencontre disputée par deux équipes du personnel de la FIFA, au Complexe Mohammed VI de football à Salé, au Maroc, battant ainsi le précédent record de 53 nationalités, établi par Equal Playing Field (EPF) en 2019.

Directeur des Associations Membres de la FIFA, Elkhan Mammadov, originaire d'Azerbaïdjan, se trouvait parmi les participants. « Être témoin de la présence de 68 nationalités sur le terrain pour un nouveau record du monde Guinness établi par la FIFA est une source d’inspiration incroyable. Ce moment incarne magnifiquement la vision de la FIFA : unir le monde grâce au football, » a-t-il déclaré. « Cela met en lumière une diversité et une passion mondiale sans égales, renforçant notre engagement à développer le football pour tous, partout dans le monde. »

Ce nouveau jalon constitue une preuve supplémentaire de la capacité du football à rassembler les gens, quelles que soient leur nationalité, leur langue ou leur culture. « Au cœur de cette initiative se trouve le constat que nous pouvions faire quelque chose qui célèbre notre diversité », explique Solomon Mudege, responsable des programmes de développement de la FIFA, originaire du Zimbabwe.

« La FIFA a réussi sa tentative et a choisi un excellent record à atteindre. Son équipe mondiale est composée de personnes issues de nombreux pays et horizons, et ce titre symbolise ce que le football fait de mieux : unir les gens. L'exploit qui a été réalisé est une preuve éclatante de la diversité incroyable qui existe au sein de la FIFA et de l’esprit mondial du football », a déclaré Joanne Brent, juge principale au Guinness World Records.