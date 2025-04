La Coupe du Monde de la FIFA élargie profita à la Nouvelle-Zélande et à l'OFC

La Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La Confédération Océanienne de Football (OFC) a obtenu une qualification directe pour la première fois.

Il s'agira de la première participation de la Nouvelle-Zélande en 16 ans.

La Nouvelle-Zélande est devenue la deuxième équipe non hôte à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ après le Japon, en battant la Nouvelle-Calédonie 3-0 en finale du tournoi de qualification pour la Coupe du Monde de l'OFC, le 24 mars.

Les All Whites ont dû batailler dur pour obtenir leur victoire : le score était de 0-0 à la 60e minute et la star néo-zélandaise de Nottingham Forest, Chris Wood, a été contraint de quitter le terrain sur blessure. Mais une série de trois buts en 19 minutes a scellé la victoire et offert à la Nouvelle-Zélande sa première participation à la Coupe du Monde de la FIFA en 16 ans – depuis la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™ – et seulement sa troisième participation.

La Nouvelle-Zélande a décroché son billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique grâce à la Coupe du Monde de la FIFA élargie, qui a attribué à l'OFC une place directe – ainsi qu'une place supplémentaire en barrages – pour la première fois de son histoire. La Nouvelle-Calédonie peut encore se qualifier lors des barrages interconfédérations en mars 2026.

Le capitaine néo-zélandais Wood a déclaré que cette qualification était attendue depuis longtemps et a insisté sur le fait que l'Océanie méritait sa place à la Coupe du Monde de la FIFA.

« C'est ce que le pays attendait depuis 12 ans de chagrin. Nous avons battu le Mexique, le Pérou et le Costa Rica, donc remporter cette fois-ci est fantastique », a déclaré le capitaine néo-zélandais. « Je pense que l'Océanie devrait être automatiquement qualifiée pour que cette Coupe du Monde soit une Coupe du Monde complète pour tous les continents. C'est vraiment une façon équitable de procéder et notre confédération devrait être représentée. »

Chaque confédération détenant désormais au moins une place directe, la Coupe du Monde de la FIFA promet d'être une véritable célébration mondiale du football.

« Une équipe de l'OFC directement qualifiée pour le tournoi, ainsi qu'une seconde chance en barrages, signifie qu'il s'agit véritablement d'une Coupe du Monde où toutes les confédérations sont représentées », a déclaré Darren Bazeley, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. « Cela donne désormais à toutes les équipes de l'OFC un objectif à atteindre et encourage chacune à donner le meilleur d'elle-même pour se battre pour une place au plus grand événement sportif du monde. »

Avant la Coupe du Monde 2026, la qualification des équipes de l'OFC était difficile, impliquant des matchs contre des équipes de plusieurs confédérations.

À l'origine, les nations de l'OFC se qualifiaient via la Confédération asiatique de football (AFC) jusqu'en 1986. Le vainqueur de l'OFC devait alors disputer un match de barrage interconfédération contre une nation de la Concacaf, de la CONMEBOL, de l'AFC ou de l'UEFA. Lors des 15 Coupes du Monde de la FIFA organisées entre 1966 et 2022, une nation de l'OFC ne s'était qualifiée que pour quatre tournois : l'Australie en 1974 et 2006, et la Nouvelle-Zélande en 1982 et 2010.

La place garantie à l'Océanie offre aux équipes de la confédération de nouvelles opportunités de matchs internationaux de haut niveau, tout en favorisant le développement du football et les infrastructures, contribuant ainsi à renforcer le sport dans la région.

« L'Océanie a obtenu pour la première fois une qualification directe pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA, avec l'avantage supplémentaire de voir une deuxième équipe participer aux barrages interconfédérations », a déclaré Lambert Maltock, président de l'OFC. « Les associations membres disposent désormais d'une voie d'accès accessible et nous sommes convaincus que cela inspirera les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants de toute la région. Cela contribuera à stimuler les investissements dans les infrastructures, et notre toute première ligue professionnelle, qui débutera en janvier prochain, contribuera à améliorer le niveau du football dans tout le Pacifique. »

L'enthousiasme pour la Coupe du Monde de la FIFA a également augmenté parmi les nations insulaires du Pacifique, qui peuvent désormais envisager une voie viable vers la phase finale et rêver d'une représentation nationale sur la plus grande scène.