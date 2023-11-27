Un moment de magie offert par Lionel Messi et des affluences records : retour sur la contribution de Kansas City

Au total, 413 169 supporters ont franchi les portes du Stade de Kansas City en six matches, soit une moyenne de 48 862 spectateurs

Éblouissant contre l’Algérie pour sa 200 e sélection, Lionel Messi est devenu le plus vieux joueur à signer un triplé en Coupe du Monde de la FIFA™

Curaçao a obtenu son premier point dans la compétition, sous les yeux d'un public euphorique

De l’ouverture de la phase de groupes à la joie des Argentins après un succès durement conquis en quart de finale, Kansas City aura connu bien des émotions tout au long des six affiches qui se sont déroulées dans son stade, souvent présenté – à juste titre – comme un fleuron du sport américain.

Pendant quatre semaines, les spectateurs ont répondu présent. Reléguant pour un temps les Chiefs et la NFL au second plan, les supporters de dix pays différents ont mis de la couleur et de l’ambiance en tribunes, match après match. Le Stade de Kansas City a indéniablement su trouver son public, comme en témoigne son taux de remplissage de 99,7%.

À l’origine de cette belle histoire, on trouve... l’Argentine. Le 16 juin, Lionel Messi était présent pour mener son équipe face à l’Algérie devant 69 045 spectateurs impatients de voir les champions du monde 2022 en action.

Auteur des trois buts de son équipe, l’ancien Parisien a porté ce jour-là son total en Coupe du Monde de la FIFA™ à 16 unités. Revenu à hauteur de l’Allemand Miroslav Klose, il s’est ensuite emparé seul de ce record. Pour sa 200e sélection, le génial Argentin de 38 ans est aussi devenu le plus vieux joueur à signer un triplé en phase finale, effaçant au passage la marque de Cristiano Ronaldo contre l’Espagne, en 2018.

Quatre jours plus tard, l’Équateur et Curaçao se séparaient sur un nul vierge. Dans cette nouvelle formule à 48 équipes, les équipes les moins huppées ont souvent su hausser leur niveau pour rivaliser avec les meilleures, comme les insulaires l’ont prouvé à cette occasion.

Ce premier point historique en Coupe du Monde a suscité une véritable vague d’enthousiasme dans les Caraïbes. Eloy Room, qui disputait à 37 ans son premier match à ce niveau, a multiplié les interventions spectaculaires, s’imposant comme un héros national et l’une des révélations de cette édition.

Ce premier point historique en Coupe du Monde a suscité une véritable vague d’enthousiasme dans les Caraïbes. Eloy Room, qui disputait à 37 ans son premier match à ce niveau, a multiplié les interventions spectaculaires, s’imposant comme un héros national et l’une des révélations de cette édition.

Les deux équipes ont marqué dans le temps additionnel, scellant au passage leur qualification pour les seizièmes de finale. Riyad Mahrez a bien cru donner la victoire aux Fennecs en frappant à la troisième minute du temps additionnel, mais Saša Kalajdžić a remis les deux équipes à égalité dans les ultimes secondes.

Kansas City a assisté à son premier match à élimination directe le 3 juillet. Serré et tendu, le duel entre la Colombie et la Ghana a basculé en faveur des Cafeteros grâce à une frappe victorieuse de Jhon Arias en première mi-temps, pour le plus grand bonheur des nombreux supporters sud-américains présents.

Le Midwest américain a fait ses adieux à la compétition avec le grand retour de l’Argentine de Lionel Messi lors d'une confrontation très attendue face à la Suisse. Après 90 minutes d’une lutte aussi intense qu’indécise (1-1), les hommes de Lionel Scaloni ont pris l’avantage en prolongation sur une superbe frappe de Julián Álvarez, avant que Lautaro Martinez n’étouffe les dernières velléités helvètes. Réduite à dix à la suite de l’expulsion de Breel Embolo à la 72e minute, la Nati aura résisté jusqu’au bout.

Pour l’ancien capitaine argentin Javier Zanetti, l’Albiceleste n’aurait pas pu rêver meilleur décor pour livrer cette bataille.

« J’adore cette ville. Les Argentins étaient nombreux ici, ce qui nous a permis de mettre notre passion et nos couleurs à l’honneur. Je trouve que Kansas City était l’écrin idéal pour notre culture du football. »