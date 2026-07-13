Volontaire affecté à l’équipe Gestion de la compétition de Dallas, Joe Flores est accompagné par sa fidèle chienne Kiki pour surmonter ses problèmes de santé et de mobilité

L’animal a été dressé pour détecter les changements de fréquence cardiaque de Joe ainsi que ses épisodes d’apnée du sommeil

Après avoir rencontré Kiki à la suite d’une conférence de presse le 26 juin, le défenseur argentin Nicolás Tagliafico a publié une photo d’elle sur ses réseaux sociaux

On imagine sans doute plus spontanément le meilleur ami de l’homme couché aux pieds de son maître devant la cheminée qu’à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Et pourtant, c’est bien dans les coulisses du plus grand événement sportif de la planète que Kiki a passé les dernières semaines, à veiller sur Joe Flores, volontaire affecté à l’équipe Gestion de la compétition de Dallas.

Les jours de match, la chienne d’assistance enfile elle aussi sa tenue de volontaire pour aider l’homme de 49 ans à surmonter ses graves problèmes de santé et de mobilité.

Joe et Kiki : le duo inséparable de Dallas à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 03:38

Près d’un an avant le début de la compétition, Joe et Kiki sont devenus deux éléments clés du programme des volontaires de la FIFA, en participant au processus de sélection des candidats. Au sein de l’équipe Gestion de la compétition, Joe aide à préparer les tenues de compétition et contribue à l’inspection des zones opérationnelles, deux tâches indispensables au bon déroulement des opérations de l’événement. Kiki, quant à elle, permet à Joe d’assurer son rôle en toute sécurité, en l’aidant à se déplacer ainsi qu’en détectant les altérations de sa fréquence cardiaque.

Avant de suivre un programme de dressage spécialisé et de devenir la chienne d’assistance de Joe, Kiki avait été recueillie par le refuge animalier Prairie Paws, dans la ville texane de Grand Prairie. Aujourd’hui, cela fait huit ans que les deux compères sont inséparables. Joe se souvient de leur rencontre : « J’ai tout de suite su qu’elle avait quelque chose de spécial. »

Au départ, Kiki avait été dressée pour réagir aux épisodes sévères d’apnée obstructive du sommeil que pouvait connaître Joe. Elle était ainsi capable de l’alerter lorsque son appareil respiratoire s’arrêtait pendant la nuit. Puis, lorsque Joe a commencé à développer une insuffisance cardiaque, elle a également appris à détecter les baisses trop importantes de sa pression artérielle ou de sa fréquence cardiaque. Joe est revenu sur le rôle central occupé par Kiki dans sa vie : « Elle veille vraiment sur moi. Elle n’est pas simplement un animal de compagnie ; elle me sauve littéralement la vie tous les jours. »

Auparavant, Joe a déjà offert ses services dans le cadre de l’organisation du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans. Une expérience de volontaire totalement différente de celle de la Coupe du Monde de la FIFA™, notamment en raison du nombre de matches et d’événements prévus pour la compétition reine du football.

Comme Joe l’affirme, Kiki a été très vite bien intégrée à l’équipe des volontaires : « Kiki a elle aussi eu droit à sa tenue. Dès le départ, les responsables ont compris qu’elle allait jouer un rôle central dans notre grande famille. Car nous formons bel et bien une véritable famille au sein de la communauté des volontaires de la Coupe du Monde. »

À l’issue de la conférence de presse de l’Argentine du 26 juin dernier, le latéral gauche de l’Albiceleste Nicolás Tagliafico a rencontré Kiki et même passé quelques instants avec elle. Une photo publiée sur ses réseaux sociaux immortalise la scène. Joe se souvient que c’est le joueur lui-même qui a demandé à aller voir l’animal quand il s’est aperçu qu’il s’agissait d’un chien d’assistance. Une reconnaissance supplémentaire pour sa fidèle partenaire. « Cela fait partie des belles surprises que la vie nous réserve. À présent, Kiki est reconnue, respectée et appréciée de tout le monde. »

À propos de l’expérience de volontaire sur la compétition, Joe poursuit : « Quand la compétition sera terminée, j’espère que les gens se souviendront de l’implication de chaque volontaire pour faire en sorte que les matches et les événements organisés ici, à Dallas, restent à jamais gravés dans leur mémoire. »