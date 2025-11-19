La toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ est le résultat de plus de 100 millions USD investis dans la discipline

La toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ débutera vendredi aux Philippines

L’investissement de la FIFA dans le futsal a permis une croissance remarquable de cette discipline

Les femmes et les jeunes filles sont désormais plus nombreuses que jamais à pratiquer le futsal aux quatre coins du monde

Le futsal sera à l’honneur cette semaine, alors que la toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ débutera vendredi aux Philippines. Cet événement historique, organisé du 21 novembre au 7 décembre, sacrera les premières championnes du monde de la discipline. Il marque une avancée majeure qui n’aurait pas été possible sans l’investissement considérable de la FIFA, que ce soit à travers ses compétitions ou par le biais du programme de développement FIFA Forward, qui a permis d'injecter plus de USD 100 millions dans le futsal depuis 2016.

À partir de vendredi, seize des meilleures équipes nationales au monde, dont le Brésil, actuel leader du classement de futsal féminin, se retrouveront à Pasig, au cœur de la métropole de Manille, pour briguer le tout premier titre mondial féminin de la discipline.

L’histoire des Coupes du Monde de Futsal de la FIFA a commencé aux Pays-Bas en 1989 avec la première édition masculine, avant de se poursuivre au fil des années avec neuf autres compétitions.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué cette grande première, qu’il a qualifiée de « véritable moteur de changement », en soulignant qu’elle offrira aux meilleures joueuses de futsal de la planète l’exposition mondiale qu’elles méritent.

Le choix des Philippines comme pays hôte constitue une étape cruciale pour le développement du football et du futsal dans le pays. Il s’inscrit dans la continuité de la participation historique de l’équipe nationale féminine senior à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en 2023.

La Coupe du Monde Féminine de Futsal représente bien plus qu’un rendez-vous sportif majeur. Elle marque une nouvelle étape dans un investissement stratégique, ciblé et durable de la FIFA, destiné à soutenir et à accélérer l’essor du football féminin partout dans le monde. Depuis le lancement du programme Forward en 2016, l’instance dirigeante du football mondial n’a cessé de soutenir le développement du futsal, tant masculin que féminin.

L’investissement de la FIFA vise avant tout à permettre aux meilleurs talents de s’exprimer au plus haut niveau international. Cette stratégie comprend notamment la prise en charge des frais d’organisation des Coupes du Monde de Futsal, avec, parmi les exemples récents, Colombie 2016 (USD 12 millions), Lituanie 2021 (USD 15 millions), Ouzbékistan 2024 (USD 15 millions) et Philippines 2025 (USD 14 millions). En parallèle, la FIFA avait déjà alloué, fin 2024, USD 29 millions à des projets dédiés au futsal dans le monde entier grâce au programme FIFA Forward.

Ces investissements ont porté leurs fruits si l'on en juge par l’essor remarquable du futsal féminin : pas moins de 79 équipes nationales ont pris part aux qualifications de cette première Coupe du Monde, qui réunit 16 nations aux Philippines.

Le dernier Classement mondial de futsal féminin de la FIFA, publié en août, témoigne également de cet engouement croissant, puisque douze nouvelles équipes y ont fait leur entrée. Par ailleurs, le futsal féminin progresse désormais sur l’ensemble des continents : le nombre de compétitions féminines organisées par les confédérations est passé de deux en 2016 à six cette année, et pas moins de 232 rencontres internationales officielles ont eu lieu à ce jour en 2025.

L’engagement de la FIFA ne se limite pas aux compétitions : il englobe également la professionnalisation du futsal et le volet technologique. En mai 2024, l’instance a officialisé un système de Classement mondial de futsal pour les compétitions masculines et féminines. Ce classement sert désormais de base à la répartition des équipes dans les chapeaux lors des tirages au sort. Par ailleurs, la FIFA a introduit le soutien vidéo – un système allégé d’assistance vidéo à l’arbitrage – lors de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021™. Ce dispositif a ensuite été testé dans des compétitions de jeunes ainsi qu’à la Coupe du Monde de Futsal tenue en Ouzbékistan en 2024.

L’organisation d’une compétition de la FIFA laisse également un héritage durable dans les pays hôtes, à l’image de l’Ouzbékistan, où la dernière Coupe du Monde de Futsal a entraîné la construction de deux nouvelles salles polyvalentes, ainsi que la modernisation de six salles d’entraînement qui répondent désormais aux normes de la FIFA. Par ailleurs, des équipements essentiels – tels que des buts, tableaux d’affichage et parquets portables aux normes FIFA Quality – resteront à la disposition des populations locales sur les anciens sites de compétition, qui serviront désormais au développement du futsal amateur et de base. Le transfert de compétences constitue un autre volet primordial : en 2024, 207 Ouzbeks ont ainsi intégré le Comité d’organisation local, acquérant ainsi une expérience concrète dans la gestion d’un événement majeur de la FIFA.

Aux Philippines, l’objectif est également de créer un héritage durable en renforçant les infrastructures de futsal, en développant les programmes de football de base et en élargissant les possibilités offertes aux femmes de pratiquer ce sport. À quelques jours du coup d’envoi, toutes les conditions sont donc réunies pour une compétition de haut niveau, appelée à inspirer les générations futures et à asseoir un peu plus encore la place du futsal sur la scène internationale.