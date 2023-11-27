Un supporter de Fort Worth devient le 50 millionième spectateur de la Coupe du Monde de la FIFA

Immy Khan, originaire de Fort Worth, au Texas, est devenue la 50 millionième supportrice à assister à un match de la Coupe du Monde de la FIFA™

Ce cap a été franchi lors de la victoire 1-0 de l'Espagne contre le Portugal en huitièmes de finale, au Dallas Stadium

L'affluence totale pour une Coupe du Monde de la FIFA s'élève désormais à 50 020 653 spectateurs, alors qu'il reste 11 matchs à disputer

Depuis 1930, la FIFA accueille des supporters du monde entier pour la Coupe du Monde de la FIFA™. Au Texas, un nouveau chapitre de cette histoire s'est ouvert avec l'arrivée du 50 millionième supporter à assister à un match de la Coupe du Monde de la FIFA au Dallas Stadium.

Avec 70 649 spectateurs présents pour le 93e match du tournoi – la victoire 1-0 de l'Espagne face au Portugal en huitièmes de finale –, ce sont désormais 6 071 923 supporters qui ont assisté à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, portant le total des affluences à 50 020 653. Il reste onze matchs à disputer lors de cette 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA, qui bat tous les records et est co-organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Ce supporter historique est Immy Khan, originaire de Fort Worth, au Texas, et dont la famille est originaire du Pakistan. Pour son neuvième match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Khan s'est vu remettre un billet géant par les légendes de la FIFA, Carles Puyol et Pepe, en guise de reconnaissance.

« C'est le beau jeu ! Nous adorons soutenir la FIFA, les États-Unis, l'Espagne, le Portugal et toutes les magnifiques villes du Canada, des États-Unis et du Mexique », a déclaré Khan. « Nous sommes ici pour la Coupe du Monde, pour la FIFA et pour célébrer la beauté du football. »

« Quelle expérience incroyable ! Nous avons la chance d'accueillir autant de visiteurs formidables à Dallas et à Fort Worth. Quelle chance d'être le 50 millionième supporter ! C'est mon neuvième match. J'ai hâte d'assister à d'autres Coupes du Monde de la FIFA à l'avenir. »

Khan a déclaré qu'il soutenait l'Espagne au stade de Dallas, mais que son joueur préféré du tournoi était le milieu de terrain américain Weston McKennie.

« Le tournoi est formidable. Nous avons assisté à neuf matchs jusqu'à présent. L'accueil, les installations, les services aux visiteurs, les matchs – sur le terrain comme en dehors, tout a été excellent. Nous sommes vraiment chanceux d'accueillir tous ces visiteurs aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La FIFA, quelle organisation incroyable ! »

Interrogé sur son meilleur souvenir du tournoi, Khan a déclaré : « Mon meilleur souvenir de cette Coupe du Monde est sans aucun doute le match d'hier soir, Mexique contre Angleterre à l'Azteca. Même si nous n'avons pas pu y assister, c'était une expérience incroyable, et nous avons hâte que la FIFA revienne aux États-Unis et au Mexique. »

Khan a déclaré avoir particulièrement apprécié de voir comment le tournoi avait rassemblé des personnes de toute la région et du monde entier. « États-Unis, Texas, Mexique, Canada : les gens y sont incroyablement accueillants. Nous avons hâte que la Coupe du Monde revienne et que nous puissions célébrer à nouveau avec davantage d’équipes, de nations et de visiteurs dans notre belle ville.

« Le football, qui unit le monde, permet à des personnes d’origines, de cultures et d’ethnies différentes de se rendre aux États-Unis, au Mexique, au Canada, de voyager à travers le monde pour se rassembler et célébrer ce magnifique sport », a-t-il affirmé.

L’aventure de Khan en Coupe du Monde est loin d’être terminée et il attend avec impatience une conclusion palpitante au tournoi.