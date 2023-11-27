Houston fait ses adieux à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ le jour de la fête nationale américaine

Le Stade de Houston a accueilli sept matchs de la compétition, dont deux de la phase à élimination directe

Avec celle de Vancouver, l’enceinte est celle qui a vu le plus de buts lors de la phase de groupes

Le site du FIFA Fan Festival™, situé dans le quartier d’East Downtown, restera ouvert jusqu’au 19 juillet

Le jour de la fête nationale aux États-Unis a coïncidé avec les adieux de Houston à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Pour son dernier match, la ville du Texas a vu le Maroc se qualifier pour les quarts de finale aux dépends du Canada (3-0), un des trois pays coorganisateurs de l’épreuve.

L’adage selon lequel « tout est plus grand au Texas » s’est certainement vérifié avec le Stade de Houston, qui a offert certains des moments les plus forts de la compétition, avec de nombreux buts, records et faits marquants.

À égalité avec Vancouver (Canada), Houston est en effet la ville hôte qui a enregistré le plus grand nombre de buts lors de la phase de groupes, avec un total de 21 en cinq confrontations – soit 4,20 par match – pour le plus grand plaisir des 68 598 spectateurs présents en moyenne.

Le public également pu baigner dans un véritable melting-pot culturel, avec la visite de 13 pays issus de cinq confédérations, ce qui a permis de mettre en exergue le caractère universel de la Coupe du Monde de la FIFA™. La ville a réservé un accueil chaleureux aux supporters et supportrices venus des quatre coins de la planète, et les défilés multicolores vers le stade sont devenus une attraction à part entière.

Plusieurs équipes ont par ailleurs vécu à Houston certains de leurs plus grands moments.

Curaçao y a ainsi inscrit son premier but en Coupe du Monde, au moment de l’égalisation de Livano Comenencia contre l’Allemagne. Lors de ce même match, Dick Advocaat a établi un nouveau record en devenant, à l’âge de 78 ans et 260 jours, le sélectionneur le plus âgé de l’histoire de la compétition.

L’épopée de la RD Congo jusqu’aux seizièmes de finale a également débuté à Houston, où Yoane Wissa a marqué le premier but de son équipe, lui permettant de décrocher son tout premier point grâce à un match nul 1-1 face au Portugal.

Enfin, le Cap-Vert a écrit une page d’histoire en devenant la plus petite nation à se qualifier pour la phase à élimination directe, à la faveur d’un nul vierge contre l’Arabie saoudite, pour sa toute première participation à l’épreuve suprême.

Outre les performances de ces pays moins habitués à évoluer sur la plus grande des scènes, quelques-unes des principales stars du football mondial ont profité de leur passage au Texas pour établir de nouveaux records.

Cristiano Ronaldo, par exemple, est devenu le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes de la compétition phare de la FIFA en ouvrant le score lors de la victoire 5-0 contre l’Ouzbékistan.

Face à Curaçao, le gardien de but Manuel Neuer est quant à lui devenu, à 40 ans et 79 jours, l’Allemand le plus âgé à disputer un match de Coupe du Monde. Ce même match, achevé sur le score de 7-1 en faveur de la Mannschaft, reste en outre à ce jour la victoire la plus large de cette édition 2026.

Les Pays-Bas sont aussi devenus la huitième nation de l’histoire à atteindre la barre des 100 réalisations dans l’épreuve reine, lorsque Brian Brobbey a inscrit le deuxième but des siens face à la Suède (3-1), sous les yeux de Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

Ce dernier a également assisté au come-back du Brésil face au Japon : les quintuples champions du monde, menés 1-0 à la mi-temps, ont fini par s’imposer 2-1 et se qualifier pour les huitièmes de finale. C’était la première fois depuis 1978 que la Seleção remportait un match à élimination directe malgré un désavantage au moment du retour aux vestiaires.

La toute dernière rencontre disputée dans ce stade a vu le Maroc se défaire du Canada au terme d’un duel d’abord très serré, avant que les Lions de l’Atlas ne marquent trois buts en seconde mi-temps afin d’assurer leur qualification. Azzedine Ounahi est devenu le premier joueur africain à marquer deux buts lors d’un match de phase à élimination directe depuis le Sénégalais Henri Camara contre la Suède en 2002.

Bien que les matches soient désormais terminés à Houston, la fête se poursuivra au FIFA Fan Festival™, organisé dans le quartier d’East Downtown. L’entrée est gratuite et les portes sont ouvertes tous les jours de match ; l’accès est possible à compter de 90 minutes avant le coup d’envoi de la première rencontre de la journée. Aucun billet ni inscription n’est nécessaire.