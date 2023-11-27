Grand succès à Guadalajara pour sa troisième Coupe du Monde de la FIFA

Le stade de Guadalajara a accueilli quatre matches lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec un taux de remplissage de 99,1%

Guadalajara fait partie des deux villes à avoir accueilli la Coupe du Monde de la FIFA™ à trois occasions. Au total, 21 matches y ont été disputés, soit le deuxième plus grand nombre de l’histoire de la compétition

Le FIFA Fan Festival de Guadalajara restera ouvert jusqu'au 19 juillet

Deuxième ville la plus peuplée du Mexique, Guadalajara est un bastion du football qui a joué un rôle important dans les mois qui ont précédé la compétition, avant de devenir, le temps de la phase de groupes, une ville hôte enthousiaste et débordante d'énergie. En quatre matches, le stade a accueilli des équipes nationales de cinq confédérations différentes. C’est également la première fois que le Mexique y dispute un match de Coupe du Monde.

Le vendredi 26 juin, le stade de Guadalajara a été le premier des 16 sites à dire au revoir à la compétition à l’occasion d’une finale de groupe H tendue entre les anciens champions du monde espagnols et uruguayens. Sous les yeux du roi d’Espagne Felipe VI et de 45 065 spectateurs passionnés, la Roja l'a emporté 1-0 pour le 21e match de Coupe du Monde disputé dans ce stade. Seule la ville de Mexico a connu davantage de matches dans la compétition. Les deux villes partagent l’honneur d’être les seules à avoir accueilli la Coupe du Monde de la FIFA à trois occasions.

Guadalajara s’est plongée avec délices dans cette Coupe du Monde de la FIFA 2026. Dans sa version la plus récente, qui a été construite il y a 16 ans à Zapopan, le stade a accueilli en moyenne 45 233 spectateurs sur les quatre matches, soit un taux de remplissage impressionnant de 99,1%.

Mais c’est au mois de mars que la ville est réellement entrée dans la compétition à l’occasion de deux matches d’un barrage intercontinental dans lequel la RD Congo s’est imposée pour disputer la compétition reine pour la première fois depuis 1974, époque à laquelle le pays s'appelait encore Zaïre. Le 11 juin, quelques heures après le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud à Mexico, Guadalajara a entretenu la ferveur de ce premier jour de compétition à l’occasion d’une victoire (2-1) de la République de Corée sur la République tchèque, obtenue grâce à un but d’Oh Hyeon-gyu à la 80e minute.

Une semaine plus tard, le 18 juin, le Mexique a disputé pour la première fois un match de Coupe du Monde à Guadalajara. Cette victoire (1-0) sur la République de Corée a permis à la sélection hôte de s'assurer la victoire finale dans le Groupe A et de devenir le premier pays à se qualifier pour les seizièmes de finale.

Grand succès à Guadalajara pour sa troisième Coupe du Monde de la FIFA Previous 01 / 07 Aerial view of Guadalajara Stadium 02 / 07 Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 03 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 04 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 05 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 06 / 07 Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026 07 / 07 Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 Next

Le 23 juin, la RD Congo est revenue à Guadalajara pour affronter la Colombie. Cette fois-ci, les Congolais n’ont pas connu la même fortune, puisque c’est un but de Daniel Muñoz inscrit au milieu de la deuxième mi-temps qui a offert la victoire et la qualification aux Colombiens.

Bien que la compétition elle-même se soit achevée pour Guadalajara sur ce duel entre l’Espagne et l’Uruguay, la fête est appelée à continuer dans la ville, notamment dans le cadre du FIFA Fan Festival local. Situé sur la Plaza de la Liberación, le site restera ouvert et accessible gratuitement jusqu’à la finale de la Coupe du Monde, programmée pour le 19 juillet.