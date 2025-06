Une session du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs organisée à Los Angeles en marge de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

La FIFA a réuni des dirigeants de clubs et d'anciens joueurs à Los Angeles en marge de la Coupe du Monde des Clubs

Des responsables issus de certains des plus grands clubs au monde ont fait part de leurs expériences

Des ateliers, des visites de clubs et des activités de développement du leadership ont favorisé une collaboration internationale en matière de gestion des clubs

Alors que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ bat son plein, l'instance dirigeante du football mondial a organisé une session du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs à Los Angeles. Cet événement unique en son genre, étalé sur dix jours et réunissant près de 50 participants, a été riche en enseignements, en innovations et en collaboration internationale.

Dans le cadre de cette session organisée du 14 au 23 juin, des dirigeants de clubs, des membres du réseau de gestion des clubs de la FIFA et des participants au programme exécutif des joueurs de la FIFA se sont rassemblés pour prendre part à une multitude d’ateliers étalés sur une période de quatre jours. Les dirigeants de renom suivants ont notamment participé à ces séances :

JT Batson , directeur général et secrétaire général de la Fédération de Football des États-Unis ;

Giuseppe Marotta , président et directeur général du FC Internazionale Milano ;

Miguel Ángel Gil Marín , propriétaire et directeur général de l’Atlético de Madrid ;

Victoriano Melero, directeur général du Paris Saint-Germain.

En outre, les participants ont assisté à une session intitulée « The Inner Game », une journée de séminaire qui a mis l’accent sur le développement personnel en matière de leadership, de conscience de soi et de résilience mentale, qui sont des compétences fondamentales pour les dirigeants dans le football moderne.

En plus d’assister à des sessions théoriques, les participants ont pu découvrir les coulisses de trois organisations sportives emblématiques de la Cité des Anges : le LA Galaxy, le Los Angeles Football Club et les Los Angeles Lakers. Ces visites ont débouché sur des échanges entre dirigeants et présidents de clubs, qui ont favorisé le partage de connaissances en matière de stratégie commerciale, d'interaction avec les supporters et de culture de la haute performance.

Le programme a été organisé en parallèle de la phase de groupes de l'édition inaugurale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ afin de permettre aux participants d’assister à cinq rencontres de la compétition et d’observer directement le déroulement des opérations lors d’un événement d'une telle envergure.

« L'organisation d’une session du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs à Los Angeles, en marge de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, revêt une importance particulière », a déclaré Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA.

« Les États-Unis, où le marché du football est en plein essor, offrent un paysage unique en son genre aux apprenants. En rassemblant des dirigeants du monde entier, en partageant les meilleures pratiques et en investissant dans le développement personnel, nous désirons bâtir un écosystème du football plus solidaire, plus robuste et plus innovant. »