La Fondation FIFA vient en aide aux populations du Sri Lanka touchées par le cyclone Ditwah

La population du Sri Lanka a été gravement frappée par la catastrophe naturelle

La Fondation FIFA apporte une aide financière aux provinces sinistrées de la nation insulaire

Un partenariat avec une organisation humanitaire sur place vise à estimer l’ampleur des dégâts pour les collectivités et les infrastructures impliquées dans le football

Par le biais de son Fonds d’aide humanitaire, la Fondation FIFA apporte un soutien d'urgence aux collectivités touchées par le cyclone Ditwah au Sri Lanka. L’aide est tournée en priorité vers les personnes dont les vies et les moyens de subsistance ont été le plus durement affectés.

Le cyclone Ditwah a dévasté le sud de l'Asie entre fin novembre et début décembre, causant des pluies diluviennes à l’origine d'inondations et de glissements de terrain catastrophiques en Inde et au Sri Lanka. Pour la nation insulaire, le bilan actuel s’élève à plus de 600 morts et plus de 360 personnes portées disparues. Au début du mois de décembre, entre 800 000 et 1,1 million de personnes ont été touchées par le cyclone.

En réponse au désastre, la Fondation FIFA a décidé d’offrir un soutien financier par le biais d’un partenariat avec une organisation humanitaire sur place. Cette démarche permet de garantir que les besoins de première nécessité des victimes seront ciblés en priorité, notamment grâce à la mise à disposition d’abris d’urgence et de services de santé ainsi qu'à la distribution d’eau et la réalisation de travaux d’assainissement.

« Quand une catastrophe survient, la Fondation FIFA s’engage pour venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré Mauricio Macri, président exécutif de la Fondation FIFA. « En collaborant avec les organisations spécialisées, nous garantissons que la communauté du football bénéficie de notre soutien de façon efficace et équitable. Notre priorité est de satisfaire aux besoins humanitaires d’urgence tout en posant les bases d’un éventuel programme de reconstruction à plus long terme pour l’écosystème du football local. »

Jaswar Umar, le président de la Fédération Sri Lankaise de Football, s’est également exprimé : « Le cyclone Ditwah a été dévastateur pour la population, et la vie de nos jeunes joueurs et joueuses ainsi que les réseaux qui sous-tendent nos activités ont été durement touchés. Nous tenons à remercier la Fondation FIFA pour le soutien vital qu’elle apporte à notre famille du football en ces temps particulièrement éprouvants. »

Certaines provinces où se trouvent des académies de jeunes et où sont menées des initiatives en lien avec le football ont été sévèrement frappées par la catastrophe. Plusieurs terrains d’entraînement ont été inondés et de nombreuses écoles qui accueillaient des activités sportives ont été converties en abris d’urgence. Dans les zones sinistrées, le football est à l’arrêt. Les jeunes ne peuvent plus jouer dans leurs clubs et les bénévoles qui font vivre le sport ne peuvent plus travailler.

Alors que les efforts de reconstruction se poursuivent, des représentants de la FIFA mènent des évaluations afin d’estimer l’ampleur des dégâts pour les collectivités et les infrastructures impliquées dans le football. Les résultats permettront de déterminer la nécessité d’un éventuel programme de réhabilitation des activités footballistiques et de reconstruction des infrastructures endommagées, une fois que les besoins de première nécessité auront été satisfaits.

Le Fonds d’aide humanitaire de la Fondation FIFA est un mécanisme spécialement conçu pour apporter un soutien rapide et vital en cas de catastrophes d’origine naturelle ou humaine dans le monde entier. Il permet à la Fondation FIFA de réagir de façon rapide et adaptée en travaillant avec les organisations sur place pour cibler les besoins prioritaires des populations vulnérables.

Le fonds a été utilisé pour financer des plans d’aide d’urgence dans de nombreux contextes de crise, permettant d’acheminer des ressources aux populations touchées par des événements tels que des conflits ou des tremblements de terre. De manière plus générale, l’objectif du fonds est d’utiliser le pouvoir unificateur du football non seulement pour promouvoir le développement et le progrès social, mais également pour offrir une aide humanitaire cruciale là où les catastrophes surviennent.