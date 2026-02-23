La Fondation FIFA se mobilise pour aider les collectivités touchées par l’ouragan Melissa

La Fondation FIFA apporte une aide humanitaire d'urgence dans les zones dévastées par l'ouragan Melissa en Jamaïque

La FIFA soutient les clubs, les joueurs et les populations par l’intermédiaire de la Fédération Jamaïcaine de Football (JFF)

Cette initiative vise à répondre aux besoins humanitaires de première nécessité au niveau local

La Fondation FIFA fournit une aide humanitaire d'urgence aux collectivités jamaïquaines victimes des ravages de l’ouragan Melissa.

Menée en étroite collaboration avec la Fédération Jamaïcaine de Football (JFF), cette initiative vise à répondre aux besoins de première nécessité des clubs, des joueurs et des populations dans les paroisses les plus durement touchées.

Classé en catégorie 5 (la plus élevée), l’ouragan a frappé la Jamaïque le 28 octobre 2025, entraînant des vents violents, des pluies torrentielles et une hausse initiale du niveau de la mer de plus de cinq mètres, qui ont causé des inondations et des glissements de terrain dévastateurs.

Plusieurs mois après, de nombreuses collectivités sont encore en proie à d’importantes difficultés, y compris parmi les acteurs du football.

Mauricio Macri, président exécutif de la Fondation FIFA, a déclaré : « La Fondation FIFA s'engage à soutenir la communauté du football en cas de catastrophe naturelle. Beaucoup de gens en Jamaïque ont vu leur existence bouleversée par l’ouragan Melissa. En coordination avec la JFF, nous souhaitons apporter une aide concrète et immédiate aux personnes sinistrées. »

Les opérations sont déployées dans les paroisses de Hanover, Manchester, St. Elizabeth, St. James, Trelawny et Westmoreland, dans la partie ouest de l’île.

Au total, 15 clubs bénéficiaires ont été désignés pour servir de centres de distribution, afin que l'aide aux personnes dans le besoin soit acheminée de manière efficace et responsable via des structures locales fiables.

Pour de nombreux footballeurs en Jamaïque, la participation aux compétitions locales représente une source de revenus essentielle. La suspension de ces compétitions et des accords de sponsoring a induit une pression économique importante tant pour les clubs que pour les joueurs.

Pour répondre à ces besoins urgents, la Fondation FIFA a financé la préparation de quelque 1 000 colis de première nécessité, qui comprennent notamment des denrées alimentaires, des articles de toilette ou des produits de nettoyage, et sont distribués par des clubs désignés ou des structures de proximité.

Veralton Nembhard, directeur du Montego Bay United Club, a déclaré : « Nous tenons à remercier la Fondation FIFA et la JFF pour les colis que nous avons reçus aujourd’hui. À cause de l’ouragan du mois d’octobre, nous avons dû changer de terrain car nous avons perdu le nôtre. C'est l'une des plus précieuses formes de soutien que notre club ait reçue. »

Le président de la Fédération Jamaïcaine de Football, Michael Ricketts, a déclaré : « Nous sommes profondément reconnaissants à la Fondation FIFA pour la solidarité dont elle nous a témoignée. Cette aide est inestimable pour les joueurs et les membres des clubs qui ont brutalement perdu leurs moyens de subsistance. La famille du football jamaïcain est très sensible à cette initiative. En plus de contenir des articles de première nécessité, ces colis nous apportent de l’espoir alors que nous nous employons à reconstruire notre cadre de vie et à reprendre nos activités footballistiques. »

La Fondation FIFA continuera de suivre la situation aux côtés de la JFF afin d'évaluer les besoins à long terme au sein des clubs sinistrés. La situation des personnes encore impactées par les conséquences de l’ouragan continuera d’être suivie afin qu’une aide puisse leur être apportée.

En travaillant avec des réseaux locaux et des partenaires de confiance, la Fondation FIFA veille à ce que les localités touchées bénéficient d’une assistance coordonnée et responsable. Le Fonds d’aide humanitaire de la Fondation FIFA est un mécanisme spécialement mis en place afin d’apporter une aide rapide et vitale dans le monde entier en cas de catastrophes, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine.