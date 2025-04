La FIFA lance un nouveau programme pour accompagner les joueurs et les joueuses dans la réussite de leur reconversion

Le programme exécutif des joueurs de la FIFA constitue une aide face aux défis de la vie après le football

Soixante-dix joueurs, joueuses et ancien(ne)s joueurs(-euses) ont rejoint la première édition du programme

La FIFA s’engage à veiller au bien-être social, financier et mental des joueurs et des joueuses

La FIFA a donné le coup d’envoi d’une nouvelle formation destinée à accompagner les joueurs et les joueuses dans l’étape souvent difficile de la reconversion, en leur offrant l’opportunité de trouver une nouvelle fonction dans le milieu du football.

Soixante-dix joueurs et joueuses, ancien(ne)s joueurs(-euses) et entraîneur(e)s issu(e)s d’une trentaine de pays participent à la première édition du Programme exécutif des joueurs de la FIFA, qui s’inscrit dans la volonté de l’instance de veiller au bien-être des athlètes tout au long de leur vie. Il s’agit également d’une manière de reconnaître la contribution que toutes et tous peuvent apporter à l’administration du football.

Un certain nombre de joueurs et de joueuses ayant participé à la Coupe du Monde de la FIFA™ ou à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ figurent parmi les premiers participants, notamment les Brésiliens Casemiro, David Luiz, Thiago Silva et Fernandinho, le Colombien David Ospina, le Mexicain Guillermo Ochoa, l’Argentin Rodrigo de Paul, l’Espagnol Thiago Alcantara, l’Australienne Hayley Raso ou encore l’Italienne Elena Linari.

« Bien sûr, nombre d’entre vous resteront impliqués dans le monde du football. Nous voulons ainsi vous accompagner en explorant les possibilités de permettre à davantage de joueurs et d’entraîneurs, hommes et femmes, d’accéder à des postes à responsabilités dans le football », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA, dans son message aux participants.

« Mais peu importe ce que vous souhaitez faire, si vous le savez déjà, nous nous devons de mettre en place les mécanismes qui vous permettront d’avancer vers votre prochaine étape, afin d’assurer l’avenir de chaque joueur et de chaque joueuse du monde entier. »

Le programme, qui accorde une importance particulière à la santé mentale, est axé autour du fait qu’une carrière de joueur(-euse) professionnel(le) est courte, toujours soumise au risque de blessure, et que très peu parviennent à avoir une véritable indépendance financière. De même, après avoir dédié leur vie entière au football et à la performance, peu d’athlètes ont les armes pour affronter ce qui les attend par la suite.

C’est pourquoi la formation insiste sur le fait que la retraite n’est pas une fin, mais plutôt le début d’un nouveau chapitre, et que raccrocher les crampons ne signifie pas nécessairement se retirer définitivement du monde du football.

Structuré autour de cinq modules, le programme traite des thèmes allant du bien-être mental et physique à la création d’un patrimoine. Il aborde également les différentes possibilités de carrière dans les fonctions à responsabilités existant dans le football, comme la direction d’un club, d’une ligue ou d’une association membre. Il donne ainsi aux joueurs et aux joueuses les clés pour se réinventer et réussir leur reconversion.