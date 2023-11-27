La FIFA House ouvrira ses portes à New York pour la dernière semaine de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La toute première FIFA House sera accessible du 13 au 19 juillet à New York, en amont de la finale de la compétition

Cette nouveauté conçue en collaboration avec The iLUKA Collective réunira des partenaires, des légendes, des dirigeants et des invités

Il s’agira d’un lieu de rencontre dédié au réseautage, à la culture, au divertissement et au football pendant l’une des semaines les plus importantes du sport mondial

La FIFA a le plaisir d’annoncer l’inauguration de la FIFA House, un nouvel espace d’expérience qui ouvrira ses portes à New York du 13 au 19 juillet 2026, pendant la dernière semaine de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Située à Bryant Park, au cœur de Manhattan, elle offrira un espace dédié aux partenaires de la FIFA, aux FIFA Legends, aux dirigeants et aux invités, créant ainsi un cadre unique où la communauté mondiale du football et les entreprises pourront se réunir pour échanger, collaborer et célébrer la Coupe du Monde de la FIFA™ ainsi que le sport le plus populaire au monde.

Conçue pour refléter l’ampleur, le prestige et l’importance culturelle de l’épreuve suprême, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet dans 16 villes hôtes exceptionnelles au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la FIFA House proposera un programme riche en événements de réseautage, en débats d’experts, en expériences culturelles et en animations spéciales tout au long de la dernière semaine de compétition, alors que New York – New Jersey accueillera le monde entier pour le point d’orgue de la plus grande édition de l’histoire.

« La FIFA House constitue un ajout passionnant à l’expérience de la Coupe du Monde », a déclaré Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA.

« Ce lieu a été imaginé spécialement pour réunir celles et ceux qui contribuent à façonner et à promouvoir le football mondial, des partenaires aux légendes en passant par les dirigeants et les invités. Il sera celui où les forces vives derrière la Coupe du Monde 2026 se retrouveront pour célébrer le football, échanger des idées et explorer l’avenir de ce sport. »

Développée en collaboration avec The iLUKA Collective – une agence internationale de marketing sportif reconnue qui a pris en charge la conception, la production et la mise en œuvre de l’ensemble du concept –, la FIFA House réunira football, culture, divertissement et programmes professionnels au sein d’un espace dédié, en plein cœur de Manhattan, tout au long de la semaine de la finale.