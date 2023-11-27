La FIFA accueille les ambassadeurs du Canada, des États-Unis et du Mexique en son siège de Zurich

Cette visite a mis en évidence la capacité unique du football à rassembler les individus et les nations du monde entier

Les discussions ont porté sur l’avancement des préparatifs et la coopération à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui débutera dans moins d’un mois

Les ambassadeurs se sont également penchés sur la possibilité d’organiser des activités conjointes durant la compétition

Des représentants des gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique se sont rendus cette semaine au siège de la FIFA à Zurich, alors que les préparatifs s’intensifient en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui débutera dans moins de 30 jours.

L’instance dirigeante du football mondial a ainsi reçu son excellence Jean-Paul Lemieux (Canada), son excellence Callista L. Gingrich (États-Unis) et son excellence Cecilia Jaber Breceda (Mexique) pour des discussions portant sur la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée et la collaboration trilatérale unique indispensable à sa tenue.

Les ambassadeurs ont été reçus par Kimberly Morris, directrice de la division Personnel, Technologie et Opérations de la FIFA, ainsi que par des membres du département des Relations internationales et Affaires publiques de la FIFA, dont Myriam Burkhard, cheffe dudit département.

Cette visite a mis en évidence la capacité du football à rassembler les peuples, les cultures et les nations de toute la planète, tout en offrant l’occasion d’échanger différents points de vue sur la portée organisationnelle, opérationnelle et sociale de la Coupe du Monde 2026.

Au cours des réunions tenues à Zurich, la FIFA a présenté sa mission, qui ne se limite pas à organiser et réguler le football mondial, mais consiste également à piloter les efforts de développement du football, notamment via sa collaboration avec les organisations internationales et les dirigeants du monde entier.

Les échanges ont par ailleurs porté sur l’ampleur et la complexité de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera dans 16 villes réparties dans trois pays hôtes, avec le soutien de plus de 600 sites opérationnels. Ainsi, plus de 5 000 employés représentant plus de 50 nationalités, et quelque 50 000 volontaires contribueront au bon déroulement de la compétition.

La FIFA a en outre présenté les mesures qu’elle met actuellement en œuvre pour garantir la sûreté et la sécurité durant l’évènement, qui incluent des dispositifs visant à prévenir le harcèlement, les violences et l’exploitation. La Politique de la FIFA en matière de droits de l’homme, les initiatives de lutte contre la discrimination telles que la mobilisation mondiale contre le racisme, le service de modération sur les réseaux sociaux, les mécanismes de signalement de la FIFA, ainsi que les différents programmes de formation et de développement des compétences figuraient également parmi les sujets abordés.