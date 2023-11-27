Espagne-Argentine : une affiche historique, apogée d’une Coupe du Monde de la FIFA 2026™ de tous les records

Plus de 6,66 millions de spectateurs ont assisté aux 102 rencontres disputées, avec un taux de remplissage des stades de 99,7 % et une affluence moyenne supérieure à 65 000 personnes

L’Espagne et l’Argentine, respectivement représentantes de l’UEFA et de la CONMEBOL et numéro un et deux du classement mondial FIFA/Coca-Cola, sont les finalistes de la compétition

Cette édition 2026 est celle de tous les records, avec pas moins de 297 buts inscrits, des statistiques exceptionnelles et des performances individuelles sans précédent

À la suite des demi-finales, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ offre son dénouement, avec une finale entre l’Espagne et l’Argentine pour conclure l’édition la plus vaste et la plus inclusive de l’histoire.

La compétition n’en finit pas de battre de nouveaux records à tous les niveaux. Les stades sont toujours pleins à craquer ! Sur 102 matchs, 6 665 825 spectateurs ont assisté à la compétition, soit une moyenne de 65 351 spectateurs par match et un taux de remplissage de 99,7 %. C’est un véritable raz-de-marée de passion et d’engouement mondial pour la compétition reine du football !

Sur le terrain, l’histoire s’écrit à chaque seconde. Avec un total de 297 buts marqués, soit une moyenne de 2,91 par match, cette édition s’est distinguée par la qualité de son jeu offensif et son caractère spectaculaire.

La finale opposera l’Espagne, vainqueur du dernier EURO, à l’Argentine, championne de la Copa America. Elle offrira également un duel entre les deux premières nations du classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola, conférant un prestige supplémentaire à une affiche déjà exceptionnelle.

“Alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ touche à sa fin, elle aura su rassembler des millions de personnes dans des stades pleins à craquer et des milliards d’autres sur les plateformes numériques et de diffusion, offrant ainsi un tournoi d’une ampleur, d’une innovation et d’une excellence sportive sans précédent”, a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström.

“La finale opposant l’Espagne à l’Argentine s’annonce comme le point d’orgue idéal d’une édition historique du plus grand événement sportif au monde.”

L’Espagne a bâti son parcours jusqu’en finale sur sa régularité et sa solidité défensive. Sacrée en 2010, la Roja disputera seulement la deuxième finale de son histoire. Cela fait désormais 37 matches que les hommes de Luis de la Fuente demeurent invaincus dans le temps réglementaire. En sept rencontres dans cette compétition, les Espagnols n’ont encaissé qu’un seul but et ont conservé leur cage inviolée à six reprises.

De son côté, l’Argentine a une nouvelle fois démontré toutes ses qualités sur la scène internationale. Les champions en titre se sont qualifiés pour leur deuxième finale consécutive, devenant ainsi la sixième équipe de l’histoire à réaliser un tel exploit. L’Albiceleste reste invaincue lors de ses 13 dernières rencontres de Coupe du Monde de la FIFA™ et pourrait devenir la troisième nation seulement à remporter deux titres consécutifs, après l’Italie et le Brésil.

Toutes les stars ont été au rendez-vous de cette édition 2026. Lionel Messi et Kylian Mbappé caracolent en tête du classement des buteurs avec huit réalisations chacun, suivis par Erling Haaland avec sept buts. C’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA que trois joueurs inscrivent au moins sept buts au cours d’une même édition.

Par ailleurs, les Anglais Harry Kane et Jude Bellingham ont tous deux inscrit six buts chacun, un autre record pour des joueurs issus d’une même sélection.

Messi continue de marquer… l’Histoire. Le capitaine argentin a porté son total de buts inscrits en Coupe du Monde de la FIFA™ à 21. Avec 33 apparitions, il détient également le record du plus grand nombre de matches disputés dans l’histoire de la compétition. À 39 ans et 21 jours, La Pulga est également devenu le joueur de champ le plus âgé à disputer une demi-finale de Coupe du Monde de la FIFA™, ajoutant un nouveau record à une carrière déjà hors normes.

Avec 1 035 joueurs ayant disputé au moins un match depuis le début de la compétition, cette première Coupe du Monde de la FIFA™ élargie à 48 équipes met en lumière toute la diversité et la richesse du football mondial.