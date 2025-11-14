Les effectifs pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ sont connus

Les listes comprennent certains des plus grands noms de la discipline, qui chercheront à faire forte impression aux Philippines

La toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ se déroulera du 21 novembre au 7 décembre prochains

Tous les matches seront retransmis en direct sur FIFA.com et FIFA+

De nombreuses stars du futsal feront le déplacement aux Philippines pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA 2025™, comme le confirment les listes dévoilées par les 16 nations en lice pour la compétition qui débutera le 21 novembre à Pasig City.

Les spectateurs – et les téléspectateurs du monde entier qui suivront les rencontres sur FIFA+ et FIFA.com – ont notamment rendez-vous avec des joueuses de la trempe de Renata Adamatti, Amandinha, Camila, Irene Córdoba, Ryo Egawa, Emilly, Fifó, Nicole Mancilla, Silvina Nava, Carina Núñez, Peque, Irene Samper, Janice Silva et Maral Torkaman.

Sans oublier de nombreux jeunes talents comme Esther Brossard, Jasmine Demraoui, Isabella Flanigan, Lucia Rossi, Arriya Saetoen ou encore Karen Torres, ou les gardiennes de classe mondiale que sont Bianca, Elena González, Ana Catarina Pereira, Ana Carolina Sestari et Farzaneh Tavasoli.

Les meilleures joueuses des six confédérations s’affronteront pour le titre mondial lors de cette première édition de la compétition. Toutes comptent bien montrer pourquoi le futsal mérite d'être considéré comme l’un des sports les plus dynamiques et spectaculaires qui soit, comme l’illustre sa croissance rapide.

Le Brésil arrivera aux Philippines auréolé de sa place de leader du Classement mondial de futsal féminin de la FIFA. Ses poursuivants directs, l’Espagne et le Portugal, auront à cœur de prouver leur suprématie, tout comme la Thaïlande et le Japon, qui complètent le Top 5 du classement mondial.

Composition des groupes

La position des différents pays au Classement mondial de futsal féminin de la FIFA est indiquée entre parenthèses. Groupe A : Philippines (63e), Pologne (14e), Maroc (31e), Argentine (6e) Groupe B : Espagne (2e), Thaïlande (4e), Colombie (8e), Canada (74e) Groupe C : Portugal (3e), Tanzanie (82e), Japon (5e), Nouvelle-Zélande (21e) Groupe D : Brésil (1er), RI Iran (9e), Italie (7e), Panamá (79e)